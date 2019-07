Kein Geldwäscheverdacht gegen Bank Winter

Die Bank war ins Gerede gekommen, weil ein Mitarbeiter des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht, gegen den wegen Korruption ermittelt wird, in einer Einvernahme die Wiener Privatbank genannt hatte.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hatte im Dezember 2017 der WKStA im Zusammenhang mit Odebrecht eine "Sachverhaltsdarstellung" zum Vorwurf der Geldwäsche gegen die Bank Winterübermittelt, also einen Verdacht geäußert. Die WKStA hat aber im Juni 2019 beschlossen, keine Ermittlungen dazu einzuleiten, sieht also in diesem Zusammenhang keinen Geldwäscheverdacht. Die WKStA habe der Bank außerdem bestätigt, dass sie in keinem Zusammenhang, also auch nicht in Bezug auf andere Verfahren, als Beschuldigte geführt werde, hieß es von der Bank Winter auf APA-Anfrage.