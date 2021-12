"Kein Fotobuch nach dem dritten Kroatienurlaub"

"Die Menschen sind heuer zwar auf Urlaub gefahren, aber dass kaum Fernreisen gemacht wurden, spüren wir deutlich", sagt Marlene Kittel, Geschäftsführerin des Fotobuch- und Fotoprodukte-Spezialisten "Happy Foto" mit Sitz in Freistadt. "Wer zum dritten Mal in Kroatien urlaubt, macht danach kein Fotobuch zur Erinnerung." Sommer und Herbst seien für die Branche (rund 300 Anbieter im deutschsprachigen Raum) schwierig gewesen: Auch zahlreiche Feste und Hochzeiten, die üblicherweise in Fotobüchern und auf -kalendern festgehalten werden, fielen heuer ins Wasser. Das wird sich laut Kittel auch in der Bilanz des laufenden Geschäftsjahres (per 31. Jänner) niederschlagen. 2020/21 lag der Umsatz bei rund 25 Millionen Euro: "Diesen Wert werden wir wohl nicht erreichen."

Die Wochen vor Weihnachten sind für Happy Foto traditionell die wichtigsten des ganzen Jahres: Bücher und Kalender sind beliebte Geschenke. Rund 40 Prozent des Umsatzes werden in den sechs Wochen vor dem Heiligen Abend gemacht. Auch heuer sind die Auftragsbücher gut gefüllt, zuletzt wurde sechs Tage die Woche produziert, um alle Aufträge noch vor dem Fest abarbeiten zu können. Möglich gemacht habe das die Disziplin der Mitarbeiter, sagt Kittel: "Fast 100 Prozent sind geimpft, wir tragen durchgehend Masken. Ich bin sehr stolz." Mehr als 17.000 Fotobücher und 15.000 -kalender werden an starken Tagen in Freistadt produziert.

Von Freistadt in vier Länder

Die Prozesse sind großteils automatisiert, manche Arbeitsschritte, etwa das Binden der Bücher, werden aber händisch erledigt: Zehn Personen haben ein Fotobuch in der Hand, bevor es fertig ist. Zwei Drittel des Umsatzes werden in Österreich erzielt. Geliefert werden die Bücher, Kalender und Tassen außerdem nach Tschechien (dort gibt es auch eine Niederlassung), in die Slowakei, und, in geringerem Maße, nach Deutschland.

Drei Hürden bis zum Fotobuch

Viele Menschen würden zwar Fotobücher schätzen, aufgrund von drei Hürden aber dennoch darauf verzichten, eines zu erstellen: Sie nehmen sich laut Kittel die Zeit nicht und sind sowohl von der Technik als auch von den Tausenden Fotos auf ihrem Smartphone überfordert.

Happy Foto hat daher die App "Smart Moments" entwickelt: Mithilfe künstlicher Intelligenz werden die besten Fotos ausgesucht, Motive, die mehrfach vorkommen, werden aussortiert. Dann wird automatisch ein erster Vorschlag für ein Fotobuch erstellt. Der Kunde kann selbst noch Hand anlegen.

Während Bücher das ganze Jahr bestellt werden, sind Fotokalender laut Kittel fast ausschließlich unter dem Weihnachtsbaum gefragt: "Das sind beliebte Geschenke. Die Großeltern fordern diese Erinnerungen von Kindern und Enkeln ein."