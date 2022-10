Mehr als 100 Euro für eine Tankfüllung – das ist für Autofahrer seit Beginn des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise Realität. Vor drei Wochen war die Hoffnung auf Besserung groß. Denn am 7. Oktober gab die OMV bekannt, dass die Raffinerie in Schwechat nach ihrer Reparatur wieder in Vollbetrieb läuft.