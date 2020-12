Auch am zweiten Öffnungstag nach dem Lockdown waren die Geschäfte in Einkaufsstraßen und -zentren in ganz Österreich nur durchschnittlich frequentiert. Der große Kundenansturm, den etwa Kritiker von Rabattaktionen kommen gesehen hatten, blieb aus. Auch in der Paschinger PlusCity war es für einen "falschen Einkaufssamstag", als der der 8. Dezember gern bezeichnet wird, auffallend ruhig. Sonst ist er einer der umsatzstärksten Tage im Jahr.