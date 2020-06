Keba wächst und ordnet Geschäftsfelder neu

„Wir haben uns gut weiterentwickelt“, sagte der Keba-Vorstandsvorsitzende Gerhard Luftensteiner heute, Donnerstag, bei einem Pressegespräch in Linz. Der Umsatz des Unternehmens wuchs im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende März) um 23 Prozent auf 375,5 Millionen Euro. Mit eingerechnet ist die seit Ende Dezember 2018 zur Gruppe gehörende Keba Industrial Automotion Germany Gruppe, die für rund 22 Millionen Euro erworben worden war.

Zukäufe und Investitionen in Forschung und Entwicklung hätten das Geschäft in den vergangenen zehn Jahren getrieben, sagte Luftensteiner. In dieser Zeit vervierfachte das Unternehmen den Umsatz und wuchs um 1000 Mitarbeiter. Das durchschnittliche Wachstum betrug pro Jahr 14,5 Prozent. Ertragszahlen gibt das Unternehmen zu Jahresende bekannt.

Keba hat sich entschlossen, seine Geschäftsfelder neu zu ordnen. Es sind dies nun Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation. Hergestellt werden Automatisierungslösungen aus Hard- und Software für Maschinen und Roboter, Geld-, Paket- und Serviceautomaten sowie Ladestationen für Elektroautos. Wie viel jedes Geschäftsfeld zum Gesamtumsatz beiträgt, wollte der Keba-Chef nicht verraten. Trotz Corona sei es dem Unternehmen gelungen, an allen acht Produktionsstandorten weltweit durchgängig zu produzieren und zu liefern. Von einem Ansteckungsfall in der Belegschaft blieb man verschont. Seit Mai befindet sich rund ein Drittel der Belegschaft in Österreich in Corona-Kurzarbeit. In der Gruppe beschäftigt Keba 1732 Mitarbeiter.