Keba: Neuer Chef für 2000 Mitarbeiter

Generationswechsel an der Spitze des Linzer Automationsspezialisten Keba: Christoph Knogler (38) wird am 1. August in den Vorstand der Keba-Group einziehen und am 1. Oktober neuer Vorstandsvorsitzender. Er folgt damit auf den langjährigen Chef Gerhard Luftensteiner (65), der sich aufgrund seiner Pensionierung zurückziehen wird und als Keba-Miteigentümer in den Aufsichtsrat wechseln wird.