Ke Kelit, Halatschek, Steinecker: Prominente Investoren für Linzer Wasserstoffprojekt

Mit Wasserstoff-Speichern (im Bild jener der RAG in Gampern) kann überschüssiger Strom aus dem Sommer in den Winter gebracht werden.

In gut drei Jahren soll in Oberösterreich der erste Wasserstoffkreislauf Realität werden – mit Elektrolyse (200 Megawatt), Speicherung, Kraftwerk und Leitungen. Es wäre eine der weltweit ersten Anlagen im großen Maßstab, sie soll in Linz entstehen. Erneuerbarer Strom wird dann umgewandelt in Wasserstoff, Wärme, Sauerstoff und Ausgleichsenergie.