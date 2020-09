Der Linzer Flughafen, der schon in den vergangenen Jahren über rückläufige Frequenz bei Passagierflügen zu klagen hatte, steht in diesem Bereich nun fast vollständig still. Dem Vernehmen nach ist die Verbindung Linz–Frankfurt, die wichtigste Verbindung zu einem internationalen Drehkreuz, zumindest bis März 2021 ausgesetzt. Manche zweifeln, ob die Verbindung jemals wieder aufgenommen wird.