Kauf Oberösterreich: Händler stecken den Kopf nicht in den Sand

Es muss nicht Amazon oder Zalando sein: Denn gerade in schwierigen Zeiten wie diesen sollte man die Möglichkeit ergreifen, bei heimischen Online-Händlern einzukaufen. Die Coronakrise stellt die oberösterreichischen Produzenten, Wirte, Bauern und Handelsbetriebe vor riesige Herausforderungen. Den Betrieben drohen hohe Ausfälle.

Die OÖN haben daher beschlossen, mit Unterstützung der Raiffeisen Landesbank und der Wirtschaftskammer Oberösterreich die erfolgreiche Aktion "Kauf Oberösterreich" wieder aufleben zu lassen. Betriebe sollen ermuntert werden, auf nachrichten.at/kaufoö ihre Qualität darzustellen. Die Aktion wird auch von vielen Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur unterstützt.

"Stecken Kopf nicht in den Sand"

Ein Unternehmen, das versucht, in der Krise zu bestehen, ist "Outdoorshop123" mit Sitz in Ried/Innkreis. Unter outdoorshop123.com werden rund 1000 Artikel angeboten: vom Zelt über Rucksäcke und Wanderschuhe bis hin zum Sitzsack. Der Umsatz im Outdoor-Bereich sei um 50 Prozent eingebrochen, sagt Geschäftsführer Gerald Salletmeier. Das Outlet in Ried musste zusperren: "Aber unser schneller Versand läuft wie gewohnt, und wir stecken den Kopf nicht in den Sand." Viele Aktivitäten im Freien seien derzeit nicht erlaubt. Wer dennoch bereits jetzt kaufe, werde zusätzlich mit einem Gutschein belohnt. "Wir liefern genauso schnell wie Amazon. Und die Beratung via Telefon ist ein großer Vorteil." (prel)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Kauf Oberösterreich Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.