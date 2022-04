Kartellwächter genehmigen Milchfusion

In der Vergangenheit wurden die Fusionen unter den heimischen Molkereien mit teils strengen Auflagen belegt. Die Einbringung der Gmundner Milch in die Salzburg Milch kann geplant durchgeführt werden. Die einzigen Auflagen betreffen die Vertragsverhältnisse zu den Bauern. Gegenüber dem Handel gibt es keine Auflagen - immerhin ist der wichtigste Absatzkanal der Lebensmittelhandel. Und da stehen die Lieferanten einigen wenigen Ketten mit signifikanter Verhandlungsposition gegenüber, wie es Insider formuliert.

Die wichtigsten Auflagen betreffen ein Mindestgarantiepaket. Die Vertragsbauern erhalten die Zusicherung, dass ihnen ihre Überschlussmilch abgenommen werden muss von der fusionierten Molkerei. Dabei soll es zu keinen Preisabschlägen kommen. Zuschläge - etwa für Heumilch - sollen weiter gezahlt werden.

Salzburg Milch und Gmundner Milch sammeln ihre Milch teilweise in gleichen Gebieten wie dem Mühlviertel oder dem Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Salzburg ein. Wo betriebswirtschaftlich darstellbar, sollen konventionelle Milch, Biomilch und Heumilch getrennt gesammelt werden, heißt es in einer Auflage der Bundeswettbewerbsbehörde. Die BWB schreibt, dass es ihr um „fair Play in der Lieferkette geht“.