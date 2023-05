Kartellverdacht: Pelletbranche fordert Tempo bei Ermittlungen

"Seit Oktober wird hier eine ganze Branche mit tausenden Beschäftigten unter Generalverdacht gestellt", beschwerte sich heute die Branchenvertretung proPellets Austria. Dass Einsprüche der Pelletanbieter für die lange Verfahrensdauer schuld seien, stimme jedenfalls nicht. "orf.at" hatte heute berichtet, ein gerichtlicher Einspruch einer Kärntner Firma verzögerte die Ermittlungen. "In Kärnten hat es bei keinem Pelletwerk eine Hausdurchsuchung gegeben, ein Einspruch ist daher gar nicht möglich", so proPellets daraufhin in einer Aussendung.

"Haltlose Vorwürfe aufklären"

Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria, betonte heute, dass die Preise für Pellets nicht wegen der Ermittlungen der Bundeswettbewerbsbehörde seit Oktober gesunken seien, "sondern weil sich die Lage auf den Energiemärkten beruhigt und sich dadurch auch die Nachfrage nach Pellets wieder normalisiert hat". "Wir stehen der Bundeswettbewerbsbehörde weiterhin mit allen Unterlagen und Infos zu Verfügung, wenn es einer schnellen Aufklärung der aus unserer Sicht haltlosen Vorwürfe dient", so Rakos.

Durchsuchungen waren laut OGH rechtens

Wobei sich die Pelletbranche schon rechtlich gegen die Hausdurchsuchungen zur Wehr setzte. Im heurigen Februar entschied der Oberste Gerichtshof (OGH), dass die Durchsuchungen wegen Verdachts auf Bildung eines Pellets-Kartell rechtens waren. Eine betroffene Unternehmensgruppe hatte zuvor beim OGH ein Rechtsmittel erhoben, wonach es keinen gerechtfertigten Anfangsverdacht gegeben habe.

"Aufgrund des eingelegten Rechtsmittels wurden seitens der BWB die sichergestellten Daten versiegelt bewahrt. Der OGH hat jetzt Klarheit geschaffen und die Daten können ausgewertet werden", sagte die interimistische Generaldirektorin der BWB, Natalie Harsdorf-Borsch, damals zu dem OGH-Entscheid.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper