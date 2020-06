Karstadt Kaufhof schließt ein Drittel seiner Läden

Bei Galeria Karstadt Kaufhof schließt fast jede dritte Filiale, 6000 Beschäftigte verlieren ihren Job. Für zunächst 62 der insgesamt 172 Warenhäuser sei das Aus besiegelt, teilte der Konzern am Freitag mit: "Für sie besteht keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive." Der Handelskonzern gehört dem österreichischen Milliardär René Benko und ist seit Anfang April in einem Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung.

Die Schließungen sind Teil eines Sanierungsplans, bei der auch mit den Vermietern über Miet-Nachlässe verhandelt wird. Der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz und der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus einigten sich mit den Arbeitnehmern auf einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter und einen Interessenausgleich.

Galeria Karstadt Kaufhof kämpft in der Coronakrise ums Überleben, dem Konzern brechen die Umsätze weg. Der Konzern gehört ebenso wie zahlreiche seiner Warenhaus-Immobilien der Signa-Holding von René Benko. Dieser hat bei Galeria Karstadt Kaufhof seit Juni 2019 das alleinige Sagen.

Halbe Milliarde Euro Verlust

Kebekus und Geiwitz arbeiten nun unter hohem Zeitdruck den Sanierungsplan aus und setzen auch auf Zugeständnisse der Vermieter. Die Lage ist dabei dramatisch: "Galeria Karstadt Kaufhof hat während der Zeit der Komplettschließung mehr als eine halbe Milliarde Euro verloren", hieß es in einem Schreiben der Geschäftsleitung im Mai: "Insgesamt dürfte sich der Umsatzverlust auf bis zu einer Milliarde Euro erhöhen."

Die Schließungspläne fallen weniger drastisch aus als ursprünglich befürchtet: Bei dem Warenhaus-Riesen waren nach den ersten Plänen von Kebekus bis zu 80 Kaufhäuser vom Ende bedroht. Auch für die betroffenen Städte ist die Schließung ein herber Schlag.