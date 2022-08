Es ist ein Hotel und doch ist es ein bisserl anders in der "Stadtoase Kolping Hotel" in der Gesellenhausstraße in Linz. Denn es liegen Wertschätzung und Herzlichkeit in der Luft. Das spüren sowohl Gäste als auch Mitarbeiter. Denn über allem steht als Träger Kolping Linz – ein gemeinnütziger christlich-sozialer Verein. Es gibt Betten für viele Lebenslagen – und das nicht nur im Kolping Hotel. Geschäftsführerin des dazugehörigen Unternehmens ist seit 2015 Monika Tonner-Fiechtl.