Wege in die IT: Neue Datenbank bietet Überblick

Laut einer Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) bedeutet das einen jährlichen Wertschöpfungsverlust von bis zu 4,9 Milliarden Euro oder 175.000 Euro pro unbesetzter Stelle.

Eine neue Ausbildungsdatenbank der UBIT Wien, der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT in der Wirtschaftskammer Wien soll Abhilfe schaffen: Die Plattform bietet einen Überblick über alle möglichen IT-Ausbildungen in ganz Österreich. Rund 160 Ausbildungsstätten mit über 200 Ausbildungsmöglichkeiten sind enthalten, darunter ein- oder mehrjährige Programme in Präsenz oder auch online.

"Wir wollen Interessierten den Weg in die IT so barrierefrei wie möglich machen und ihnen die vielen beruflichen Möglichkeiten aufzeigen. Es gibt verschiedenste Tätigkeiten und Aufgabenbereiche", sagt Rüdiger Linhart, IT-Berufsgruppensprecher der UBIT Wien.

