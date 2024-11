Wie Führung in herausfordernden Zeiten gelingen kann

Veränderungen hat es immer gegeben, was dazukommt, ist aber die Schnelligkeit, etwa bei der Weiterentwicklung von KI.

Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, Kostensteigerungen, die schwierige wirtschaftliche Lage, die Digitalisierung: Die herausfordernde Gemengelage stellt auch die Führungskräfte vor große Herausforderungen. "Veränderungen hat es immer gegeben. Was dazukommt, ist die Schnelligkeit, in der sie passieren", sagt Bodo Schlegelmilch, Dekan der WU Executive Academy, spezialisiert auf die Aus- und Weiterbildung von Führungskräften.