Beruflich und privat: Warum Netzwerke für Frauen wichtig sind

Für künftige Karrieren ist es wichtig, bereits in jungen Jahren tragfähige Verbindungen aufzubauen.

Der Austausch zwischen Frauen unterschiedlicher Herkunft, Altersgruppen und aus verschiedenen Branchen: Das ist für Alexandra Haidinger der große Vorteil von Frauen-Netzwerken. Die Vorständin der gemeinnützigen Linzer Wohnungsgenossenschaft WSG wurde vor Kurzem zur Präsidentin von EWMD Linz gewählt. Dabei handelt es sich um das europaweite Netzwerk für Frauen in Führungspositionen, das in Österreich in Linz, Wien, Graz und Salzburg vertreten ist.