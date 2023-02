Mit dem Laptop am Meer: Worauf man bei Workation rechtlich achten sollte

Ein Arbeitnehmer genießt seine Ferien, will diesen Zustand verlängern und noch ein paar Wochen länger am Urlaubsort bleiben. Dem Arbeitgeber wird angeboten, von dort aus zu arbeiten. Dieser neue Trend in der Arbeitswelt nennt sich "Workation", ein Kunstwort aus "Work" (Arbeit) und "Vacation" (Urlaub). Wie Personalchefs heimischer Unternehmen berichten, ist dies vor allem bei jenen Mitarbeitern beliebt, die Familie im Ausland haben. Workation würde ihnen einen längeren Aufenthalt ermöglichen.