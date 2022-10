Zehn Jahre Unterstützung für junge Menschen

Die Phase der Entscheidung über den weiteren Bildungs- und Berufsweg ist für Jugendliche schon abseits von Pandemie und Krisen eine äußerst schwierige. Für einen erfolgreichen Übertritt ins Arbeitsleben braucht es Orientierung. Hier setzt das Jugendcoaching an, eine Initiative des Sozialministeriumservice unter der Dachmarke NEBA (Netzwerk Berufliche Assistenz).

Potenziale gezielt einsetzen

Das Angebot basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und kann kostenlos in Anspruch genommen werden. Ziel ist es, anhand von Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen die idealen nächsten Schritte zu planen und so den erfolgreichen Übertritt ins zukünftige Berufsleben zu ermöglichen. Außerdem leistet Jugendcoaching einen Beitrag zur persönlichen und sozialen Stabilisierung.

Gerade Probleme wie familiäre Schwierigkeiten, Suchtverhalten, Schulden oder Wohnungssorgen erschweren den Zugang zu höherer Qualifikation. Auch Jugendliche mit Migrationshintergrund, die den österreichischen Arbeitsmarkt und die Ausbildungsmöglichkeiten nicht so gut kennen, sowie Jugendliche mit Lernschwierigkeiten sollen durch das Jugendcoaching ihre Potenziale gezielter einsetzen lernen. Allein im vergangenen Jahr haben 59.995 junge Menschen durch Jugendcoaching Unterstützung erhalten.

Individueller Karriereplan

Die Unterstützung umfasst Beratung, Begleitung, Betreuung und Case Management. Jugendcoaching erstellt ein Neigungs- und Eignungsprofil, führt eine Analyse der Stärken und Schwächen durch, stellt einen allfälligen Nachschulungsbedarf fest, zeigt berufliche Perspektiven auf und erstellt einen individuellen Karriere- und Entwicklungsplan. Beim Jugendcoaching handelt es sich um keine konkrete Ausbildung, sondern um ein Beratungsangebot. Für Menschen mit Behinderungen gibt es spezielle Unterstützungen. Vor zehn Jahren sind in drei Bundesländern die ersten Jugendcoaching-Pilotprojekte an den Start gegangen. Ein Jahr später wurde Jugendcoaching bundesweit ausgerollt. Die bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Angebote bis hin zu mobilen Beratungen und die erfolgreiche Ausweitung der Zielgruppe haben maßgeblich zur hohen Wirksamkeit des Jugendcoachings beigetragen. Jugendcoaching wird aus Mitteln der Europäischen Union NextGenerationEU finanziert. Der Dachverband berufliche Integration (dabei-austria) setzt sich für faire berufliche Chancen von Menschen mit Behinderungen und ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt ein. Aktuell vertritt dabei-austria bundesweit rund 200 Projekte im NEBA, die von 96 Organisationen in ganz Österreich umgesetzt werden.