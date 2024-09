Ybbsitzer Schüler programmierten einen Lego-Roboter

An die Roboter, fertig, los! So lautete das Motto für die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen der MS Ybbsitz am 18. April, als sie sich auf den Weg zur RoboChallenge 2024 der Firma TGW – dem Partner im MINT- ality Unternehmensschuljahr – in Marchtrenk bei Wels machten.

Spannender Wettbewerb

Es galt, einen Lego-Roboter so zu programmieren, dass ein vorgegebener Parcours in möglichst kurzer Zeit absolviert werden konnte. In einem äußerst spannenden Wettbewerb gelang es dem Ybbsitzer Team "MINTelligent", den Sieg gegen ein Team der HTL Vöcklabruck zu erringen! Auch Platz vier ging an die MS Ybbsitz mit dem Team "Fehler404:nicht gefunden". Schon Anfang des Jahres waren die Schülerinnen und Schüler nach Linz gefahren, um an MINT-Workshops in der Grand Garage teilzunehmen. Dort gab es eine informationsreiche Präsentation der Partnerfirma TGW, die Lagertechnik produziert und installiert.

Bei der Abschlussveranstaltung im Mai präsentierten die Schülerinnen und Schüler der MS Ybbsitz stolz ihr Siegerprojekt in der Stadthalle Ybbs. Die Projektpräsentation auf der Bühne war äußerst beeindruckend und das Engagement, die Kreativität und Leidenschaft der Schüler machten die MINTality FAIR zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle.

