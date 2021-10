Vorbereitungsworkshops für die Klassen und eine spannende Rallye

Gerade Schulklassen, insbesondere der siebten und achten Schulstufe, stellen eine Hauptzielgruppe für den Messebesuch dar. Zur idealen Vorbereitung auf die "Jugend & Beruf" bot das WKO-Karriere-Center wieder kostenlose Workshops direkt an den Schulen an. Interessierte Schulen bzw. Lehrkräfte konnten sich zu diesen Kursen anmelden, welche bereits seit Schulbeginn und noch bis zum Messestart am 6. Oktober stattfinden. Erklärt werden die wichtigsten Messeschwerpunkte sowie der Messeplan. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Tipps für einen nutzbringenden Messebesuch sowie die aktuellsten Materialien zur Berufsorientierung.

Idealen Messeplan erstellen

Neu dabei ist heuer der direkte Zugang zur DIGI-Messe "Jugend & Beruf". Bei den Workshops wird erstmals mit dem digitalen Messeportal gearbeitet. So können die Jugendlichen die Online-Messestände besuchen und sich einen idealen Plan für die spätere Präsenzmesse erstellen. Zusätzlich gibt es wieder Tipps für den Messebesuch und aktuelle Unterlagen zur Berufsorientierung.

Spannende Schnitzeljagd

Die Playmit-Messe-Rallye wird heuer erstmalig als aufregende Schnitzeljagd direkt auf der Präsenzmesse "Jugend & Beruf" durchgeführt. Sie ist bei vielen Schulen und Ausbildungsbetrieben bereits seit Jahren ein bekanntes Tool zur Vorbereitung auf das Berufsleben.

Die Schüler können mit QR-Codes in die Rallye einsteigen und Fragen zu den einzelnen Ausstellern beantworten. Auf die Playmit-Rallye-Gewinner warten natürlich auch heuer wieder tolle Preise!