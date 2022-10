Von der Foto-Ecke bis zur Messe-Rallye

Den auf der Messe vertretenen Unternehmen ist es ein Anliegen, den Jugendlichen die Chancen zu verdeutlichen, die sich mit einer dualen Ausbildung ergeben. Besonders in der Technik bestehen vielfältigste Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen. Mit ihren Angeboten möchten die Betriebe vor allem auch Mädchen ansprechen, die ihre Potenziale in technischen Berufen entsprechend einbringen und entfalten können. Aus diesem Grund wird an den Messeständen viel Interessantes geboten. Doch auch darüber hinaus gibt es auf der "Jugend & Beruf" zahlreiche Highlights.

Neu: Bewerbungsfoto-Corner

Vor der Halle 21 haben Jugendliche die Möglichkeit, professionelle Bewerbungsfotos zu machen. Diese können dann sofort mitgenommen werden.

DIGI-Messe "Jugend & Beruf"

Alle Aussteller mit einem Messestand in Präsenz sind auch mit einem digitalen Angebot vertreten. Auf den digitalen Messeständen finden sich zusätzliche Infos zu den Ausstellern, Downloads und Videos. Auf der digitalen Messebühne kann man sich in zahlreichen Videos zu vielen Fragen rund um die Themen Beruf und Ausbildung informieren. Dies erleichtert die Vor- und Nachbereitung des Messebesuches ganz wesentlich. Die DIGI-Messe ist seit Schulbeginn verfügbar.

Übersichtliche, barrierefreie Homepage

Unter www.jugendundberuf.info findet man zahlreiche Informationen rund um die Messe "Jugend & Beruf". Hier befindet sich auch das Portal zur DIGI-Messe.

Die Besucher können sich so gleich optimal auf den Messebesuch vorbereiten und finden auch nach der Messe noch alle Infos als Downloads. Zusätzlich gibt es weiterführende Tools und Links zur Welt der Berufe und den jeweiligen Ausbildungswegen.

Interaktiver Messeplan und persönliche Messetasche

Auch heuer wird der interaktive Messeplan wesentlich zur Orientierung beisteuern. Das bewährte "Filtersystem" ermöglicht die konkrete Suche nach Ausstellern entsprechend den persönlichen Interessen und Vorlieben. Zusätzlich ist der interaktive Messeplan mit den DIGI-Ständen verknüpft, so dass sofort alle relevanten Informationen verfügbar sind.

Sämtliche Messestände in den Halllen sind durch einen QR-Code mit den digitalen Ständen vernetzt. So können die Messebesucher die für sie relevanten Informationen gleich in ihre persönliche "Messetasche" geben und es ist nicht mehr nötig, das Info-Material in Papierform mitzunehmen.

Bewährtes Farbleitsystem

Einerseits sind die Aussteller nach verschiedenen Berufsgruppen gegliedert, andererseits können sich die Besucher nach Bildungswegen orientieren. Dieses praktische Leitsystem ermöglicht es den Messebesuchern, sich je nach Interessensbereichen zurechtzufinden.

Playmit Messe-Rallye

Die Playmit Messe-Rallye ist bei vielen Schulen und Ausbildungsbetrieben bereits seit Jahren ein bekanntes Tool zur Vorbereitung auf das Berufsleben. Die Rallye wird als Schnitzeljagd direkt auf der Präsenzmesse "Jugend & Beruf" gespielt. Die Besucher können mit QR-Codes in die Rallye einsteigen, Fragen zu den Ausstellern beantworten und Preise gewinnen.

Zusätzliche Events

Während der Messe werden unterschiedliche Impulsvorträge für die Besucher (Lehrkräfte, Eltern und Jugendliche) angeboten.