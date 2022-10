Übersichtlich und vielfältig

Eine Hauptzielgruppe für den Messebesuch stellen Schulklassen – insbesondere der siebten und achten Schulstufe – dar. Zur idealen Vorbereitung auf die Messe bietet das WKO Karriere-Center kostenlose Workshops an – direkt an den Schulen oder auch digital.

Vorbereitung auf Messebesuch

Auch diesmal haben sich wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler angemeldet. Die Workshops finden seit Schulbeginn und bis zum Messestart statt. Erklärt werden die wichtigsten Messeschwerpunkte sowie der Messeplan. Wieder mit dabei ist auch diesmal der direkte Zugang zur DIGI-Messe "Jugend & Beruf" seit Schulbeginn. Bei den Workshops wird daher mit der DIGI-Messe gearbeitet, denn so können die Jugendlichen die digitalen Messestände besuchen und sich einen idealen Messeplan für die Präsenzmesse erstellen. Zusätzlich gibt es wieder Tipps und Ratschläge für den Messebesuch und aktuelle Unterlagen zur Berufsorientierung.

Ausstellungsbereiche

Die Aussteller präsentieren ihr Angebot auf insgesamt rund 22.580 Quadratmetern Ausstellungsfläche.

Die Halle 20 steht unter dem Titel "Allgemeine Berufsinformation, Technik und Handwerk" und gliedert sich in folgende Berufsgruppen/Interessensbereiche:

Berufsinformation

AHS

Bau und Natur

Lebensmittel

KFZ

Metall / Maschinenbau &Mechatronik

Elektro

Informationstechnologie

Kunststoff

Chemie

Im Bereich "Berufsinformation" finden sich Aussteller, die über ein sehr breit gefächertes Info- und Beratungsangebot über verschiedenste Berufs- und Bildungswege verfügen. Hier erfährt man auch alles über die Möglichkeiten, die eigenen Stärken und Interessen kennenzulernen.

Die Halle 21 steht unter dem Titel "Handel & Dienstleistung, Studium & Fachausbildung" und gliedert sich in die Berufsgruppen / Bereiche:

Mode/Lifestyle und Gesundheit

Tourismus & Freizeit

Information & Consulting

Transport & Verkehr

Handel & Kaufmännisch

Sonstige Berufsbildung, Pädagogik & Wissenschaft

Sicherheit

Darüber hinaus sind die Aussteller nach Bildungswegen sortiert.

"Lehre und Ausbildungsbetriebe"

In den Hallen 20 und 21 wird in Form von "lebenden Werkstätten" ein praktischer Einblick in die Berufswelt geboten. Betriebe unterschiedlichster Branchen stellen sich persönlich vor und interessierte Jugendliche erfahren direkt von den Ausstellern bzw. deren Lehrlingen alles über die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im jeweiligen Betrieb. Zudem stehen WKO-Branchenvertretungen, Berufsschulen und Betriebe mit ihren Lehrlingen für Informationen und Auskünfte zur Verfügung.

"Schule"

In den Hallen 20 und 21 präsentieren sich oberösterreichische Schulen und zusätzliche Bildungseinrichtungen anderer Bundesländer. Vor allem Schülerinnen und Schüler geben Ein-blick in ihren Schulalltag.

"Studium & Fachausbildungen"

In der Halle 21 beraten Experten über Ausbildungswege, Studienwahl, Studiendauer und Berufsaussichten.