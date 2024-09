Shuttle, Selfies, Side-Events

Neben dem umfassenden Überblick an Ausbildungsmöglichkeiten geben die Ausstellerinnen und Aussteller unmittelbare Einblicke in die verschiedensten Berufswelten. So bietet sich den Jugendlichen auf der Messe "Jugend & Beruf" die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten in konkreten Berufsbildern direkt an Ort und Stelle auszutesten.

Im Foyer der Halle 21 heißt es heuer "Bitte lächeln!". Denn hier wartet ein Selfie-Point auf die jungen Leute. Man kann ein Selfie machen und dieses gleich mitnehmen – als Erinnerung an den Tag auf der Messe, der vielleicht sogar einen wichtigen Meilenstein auf dem weiteren Berufsweg darstellt.

Side-Events mit neuem Standort

Aufgrund des hohen Andrangs im Vorjahr gibt es heuer wieder die "Bewerbungsfoto-Corner" vor der Halle 21. Die Besucherinnen und Besucher können dort professionelle Bewerbungsfotos machen und diese gleich einpacken. Spannende Side-Events werden heuer im Foyer der Halle 21 angeboten. Vorträge zu Themen wie "Zukunftswerkstatt" und "Lebe dein Talent – die Lehre" liefern Wissenswertes rund um die Gestaltung der beruflichen Zukunft.

Ein Spiel mit Ziel

Die Playmit-Messe-Rallye ist bei vielen Schulen und Ausbildungsbetrieben bereits seit Jahren ein bekanntes Tool zur Vorbereitung auf das Berufsleben. Sie wird als Schnitzeljagd direkt auf der Messe gespielt. Die Besucherinnen und Besucher können mit QR-Codes in die Rallye einsteigen, Fragen zu den Ausstellern und Ausstellerinnen beantworten und Preise gewinnen.

Auch heuer gibt es zwischen dem Hauptbahnhof Wels und dem Messegelände wieder einen kostenlosen Shuttleverkehr. Zusätzlich wird das Verkehrsnetz verstärkt.

