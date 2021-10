Sechsmal Edelmetall für Oberösterreich

Aus vollen Kehlen schallte am vergangenen Sonntag, 26. September, "We are the Champions" durch die Hallen in Premstätten südlich von Graz. Die Euro Skills sind zu Ende gegangen und mit ihnen eine spannende Medaillenjagd. 400 Teilnehmer waren am Start, in 48 unterschiedlichen Berufen wurden Medaillen vergeben. 54 junge Österreicher haben sich mit den Besten Europas gemessen. Sie alle haben drei Tage lang ihr Können vor 30.000 Besuchern gezeigt und jede Menge Werbung für ihren Beruf gemacht.

Stolze Leistung

Über sechs Medaillen gab es für das oberösterreichische EuroSkills-Team. Gold gewann der Frankenburger Steinmetz Sebastian Wienerroither, der bereits bei den Worldskills in Kasachstan mit Silber auftrumpfte. Zwei weitere Goldmedaillen für Oberösterreich holten der Haslacher Kälte- und Klimatechniker Marco Hörschläger und der Bäcker Simon Sailer aus Mauerkirchen.

Österreich erneut auf Platz zwei

Versilbert wurde die Leistung des Schleedorfers Stefan Leymüller, der in Graz in der Kategorie Stukkateur und Trockenausbau antrat. Über Bronze dürfen sich außerdem der Linzer Elektroniker Manuel Feindert und der Fleischer Clemens Baischer aus Neukirchen/Enknach freuen.

Die sechs oberösterreichischen Medaillenträger trugen maßgeblich zum Triumph in Rot-Weiß-Rot bei: Zum vierten Mal liegt Österreich auf Platz zwei im Medaillenspiegel, knapp hinter Russland. Das Team Austria holte neun Goldmedaillen, neun Silbermedaillen, achtmal Bronze sowie vier "Medallion for Excellence", die für besonders gute Leistungen vergeben werden. In den Präsentationsberufen holte Österreich zwei weitere Goldmedaillen, drei Silbermedaillen und zweimal Bronze. Knapp hinter der Alpenrepublik folgen Frankreich (13 Medaillen), die Schweiz (12 Medaillen) und Deutschland (neun Medaillen). Insgesamt wurden 15 Nationen mit Medaillen bedacht.

Mit viel Fleiß und Kreativität aufs Stockerl

Als erfolgreichste Österreicherinnen erhielten die beiden Steirerinnen Laura Tschiltsch aus Graz und Christina Strauß aus St. Nikolai im Sausal den Titel "Best of Nation" – sie waren in der Berufsdisziplin Mode-Technologie angetreten und überzeugten mit einem von dem Film "Cruella" inspirierten Mantel. Bei der Medaillenvergabe trugen sie schließlich die Österreich-Flagge.