SchuBu: Wie Games zum Lernen motivieren können

Selbst wenn alle Klassenzimmer ein Whiteboard haben und allen Schülern Laptops zur Verfügung stehen, braucht es immer noch geeignete Inhalte und informierte Lehrer, um diese Geräte sinnvoll einsetzen zu können. Das Wiener Edu-Start-up SchuBu möchte hier ein umfangreiches Angebot für Schulen bieten. Es erstellt Online-Schulbücher, die von Schülern und Lehrern genutzt werden können.

Animierte Grafiken und einfache Spiele

Die ersten dieser Web-basierten Bücher stehen für Schüler ab der fünften Schulstufe in den Fächer Deutsch, Geografie und Biologie zur Verfügung, für Schüler ab der sechsten Schulstufe in Chemie und Physik. Neben den erklärenden Texten gibt es auch Übungsbeispiele, Spiele und interaktive Elemente. Diese führen die Schüler an die Lösung komplexer Aufgaben heran. Zum Start des Schuljahres 2021/22 waren ca. 60 Schulen aus Österreich (darunter 11 Schulen aus Oberösterreich) und einige Schulen aus Südtirol mit an Bord. Mit und von diesen Pilotkunden will das Start-up nun lernen, wachsen und das Angebot weiter ausrollen. Jahr für Jahr sollen digitale Schulbücher für mehr Fächer und Klassen dazukommen, bis ein Angebot für alle Schulen im deutschsprachigen Raum besteht. Ziel ist, dieses sowohl für Schüler als auch für Lehrer auf Dauer kostenlos zu halten und nur für zusätzliche Übungsblätter, Arbeitsunterlagen oder Personalisierungen eine Pauschale von zwölf Euro pro Schüler in Rechnung zu stellen – für das komplette Angebot über alle Schulstufen und Schulfächer.