Reinschnuppern in den Traumjob

Heuer locken auf der "Jugend & Beruf" wieder zahlreiche Aussteller mit Attraktionen und präsentieren sich selbst und die Möglichkeiten, die sich bei / mit ihnen bieten. Die einzelnen Hallen sind dabei nach verschiedenen Schwerpunkten unterteilt.



Die Halle 20 steht unter dem Titel "Allgemeine Berufsinformation, Technik und Handwerk" und gliedert sich in folgende Berufsgruppen / Interessenbereiche:



- Bau und Natur

- Lebensmittel

- Kfz

- Metall / Maschinenbau & Mechatronik

- Elektro

- Informationstechnologie

- Kunststoff

- Chemie

An den Messeständen erfährt man Wissenswertes zum Wunschberuf. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Im Bereich "Berufsinformation" finden sich Aussteller, die über ein sehr breit gefächertes Informations- und Beratungsangebot über verschiedenste Berufs- und Bildungswege verfügen. Hier erfährt man auch alles über die Möglichkeiten, die eigenen Stärken, Talente und Interessen kennenzulernen. Die Halle 21 wiederum steht unter dem Titel "Handel & Dienstleistung, Studium & Fachausbildung" und gliedert sich in diese Berufsgruppen / Interessenbereiche:



- Mode / Lifestyle und Gesundheit

- Tourismus & Freizeit

- Information & Consulting

- Transport & Verkehr

- Handel & Kaufmännisch

- Sonstige Berufsbildung, Pädagogik & Wissenschaft

- Sicherheit

Darüber hinaus sind die Aussteller auf der Messe "Jugend & Beruf" auch nach Bildungswegen sortiert.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Lehre und Ausbildungsbetriebe"

In den Hallen 20 und 21 wird in Form von "lebenden Werkstätten" ein praktischer Einblick in die Berufswelt geboten. Betriebe unterschiedlichster Branchen stellen sich persönlich vor und interessierte Jugendliche erfahren direkt von den Ausstellern bzw. deren Lehrlingen alles über die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im jeweiligen Betrieb.

Zudem stehen WKO-Branchenvertretungen, Berufsschulen und Betriebe mit ihren Lehrlingen für persönliche Informationen und Auskünfte zur Verfügung.

"Schule"

In den Hallen 20 und 21 präsentieren sich oberösterreichische Schulen und zusätzliche Bildungseinrichtungen anderer Bundesländer. Vor allem Schülerinnen und Schüler geben Einblick in ihren spannenden Schulalltag.

"Studium & Fachausbildungen"

In der Halle 21 beraten Expertinnen und Experten über Ausbildungswege, Studienwahl, Studiendauer und Berufsaussichten.