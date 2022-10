Neue Perspektiven, neue Horizonte eröffnen

Das EU-Programm "Erasmus+" zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport, möchte einen Beitrag zur grenzüberschreitenden Mobilität für Menschen aller Altersgruppen leisten. Von 2021 bis 2027 stellt die EU zu diesem Zweck 28,4 Milliarden Euro für den europaweiten und internationalen Austausch bereit.

Unterstützt werden Mobilitäts- und Kooperationsprojekte in den Bereichen Schule, einschließlich frühkindlicher Betreuung, Berufsbildung, Hochschule, Erwachsenenbildung, Jugend und Sport.

35 Jahre "Erasmus+" in Europa, 30 Jahre in Österreich

Mit den europaweit durchgeführten #ErasmusDays sollen die Chancen und Möglichkeiten dieses EU-Programms in den Vordergrund gerückt werden. 2021 haben über 5600 Events in 67 Ländern stattgefunden, der Hashtag #ErasmusDays konnte eine digitale Reichweite von über 61 Millionen Menschen erreichen. In Österreich haben im vergangenen Jahr über 120 Institutionen aus dem Bildungs- und Jugendbereich dazu beigetragen, den "Erasmus+"-Spirit zu verbreiten. Auch im Jahr 2022 sind interessierte Organisationen und Personen eingeladen, sich an den #ErasmusDays zu beteiligen. Dazu ist eine Registrierung der Veranstaltung über die offizielle Website der #ErasmusDays erforderlich.

Zu möglichen Aktivitäten zählen beispielsweise Online-Q&A-Sessions zu "Erasmus+", Zoom-Konferenzen, virtuelle oder auch analoge Ausstellungen, die Organisation von Events und Workshops, Flashmobs oder Wettbewerbe.

"Freundschaft Challenge"

Durch "Erasmus+" entstehen viele Freundschaften über Ländergrenzen hinweg. 2022 sollen diese Freundschaften mit der Aktion "#ErasmusPlusFreundschaft Challenge" vor den Vorhang geholt werden: Die durch das EU-Programm entstandenen Freundschaften werden auf sozialen Medien gepostet.

Wer bis 15. September 2022 ein Online-Formular ausgefüllt hat, nimmt zudem an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen teil. Als weitere Aktivität lädt der OeAD alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines zwischen 1. November 2021 und 1. November 2022 absolvierten "Erasmus+"- oder ESK-Programms dazu ein, ihre persönlichen Geschichten zum Auslandsaufenthalt zu erzählen. Die persönliche Story soll in eine der Kategorien fallen: "Erasmus+"-Programmbereich (Schulbildung, Berufsbildung, Hochschulbildung, Erwachsenenbildung oder Jugend), Europäisches Solidaritätskorps oder eine Jubiläums-Kategorie. Zu gewinnen gibt es Reisegutscheine der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Der Wettbewerb läuft seit 9. Mai und noch bis 1. November 2022, entscheidende Kriterien sind die Qualität der Beiträge sowie ein deutlicher Bezug zu "Erasmus+" beziehungsweise ESK. Die besten Beiträge des Wettbewerbs "Meine Story – Erzähle & Gewinne" werden ab Dezember 2022 auf Facebook (OeAD) ausgezeichnet.