Neue Berufsbilder in der Unterstützung von Menschen

In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen im Rahmen der Betreuung und Pflege verändert. Der Sozialausschuss verständigte sich heuer auf zwei neue Berufsbilder, die diesen geänderten Bedarfslagen Rechnung tragen: Alltagsbegleitung und Frühe Kommunikationsförderung.

Kindern zeigen, wie sie sich ausdrücken können

Das Berufsbild der Frühen Kommunikationsförderung kam in der Praxis bereits zum Einsatz und fand nun seine Verankerung im oberösterreichischen Sozialberufegesetz. Ziel ist es, Kindern mit einer erheblichen angeborenen oder erworbenen Spracherwerbsstörung zu zeigen, wie sie am besten mit ihrer Umwelt in Kontakt treten und ihre Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche gezielt zum Ausdruck bringen können.

Die Frühe Kommunikationsförderung setzt im häuslichen Umfeld an und bezieht die Familie und enge Kontaktpersonen mit ein. Sie orientiert sich an den Fähigkeiten der Kinder. Gemeinsam mit den jeweiligen Bezugspersonen werden geeignete Kommunikationsmethoden erarbeitet, die in den Alltag gut integrierbar sind. Das Angebot der frühen Kommunikationsförderung richtet sich an Kinder ab dem zweiten Geburtstag bis zum Schuleintritt. Die Kosten für bewilligte Fördereinheiten werden durch das Sozialressort getragen.

Im Alltag unterstützen

Das Berufsbild der Alltagsbegleitung* bietet einen niederschwelligen Zugang in die vielfältigen Tätigkeiten in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung und richtet sich damit vorwiegend an Neu- und Quereinsteiger. Weiters ermöglicht die Alltagsbegleitung den qualifizierten Einsatz von Zivildienern und jungen Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Sie umfasst das erforderliche Basiswissen in der Sozialen Begleitung und Betreuung und soll eine weitere Option für den (berufsbegleitenden) Einstieg in den Sozialbereich und einer anschließenden Höherqualifikation darstellen. Die Tätigkeitsfelder bestehen in der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag, beispielsweise bei Einkäufen oder gemeinsamen Unternehmungen. Der Unterausschuss zum oberösterreichischen Sozialberufegesetz hat sich darauf geeinigt, dass der Einstieg in die Ausbildung ab 16 Jahren möglich ist.