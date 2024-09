Nachhaltige Sitzgelegenheiten für die Schule

Zu den MINT-Mittelschulen, die im Rahmen des MINT-Projek- ts "Unternehmensschuljahr" erstmals mit einem Betrieb gemeinsame Sache machten, zählt die NMS Aschbach Markt. Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse der MINT-Mittelschule arbeiteten mit den Technikerinnen – sogenannten Role Models – von Doka, einer Division der Umdasch Group und auf Schalungstechnik und Gerüste spezialisiert, zusammen.

Einblicke in den Arbeitsalltag

Nach der Planungsphase erfolgte der Unternehmensbesuch im Doka Headquarter in Amstetten. Hier wurde mit ganz einfachen Mitteln (Sand & Formen) erklärt, was eine Schalung ist und wofür man sie in der Baubranche braucht. Die 19 Schülerinnen und Schüler konnten so experimentell mehr über die Baubranche erfahren.

Danach kamen Technikerinnen zu den jungen Leuten an die Schule und stellten ihre Arbeitsbereiche vor. Die Role Models erklärten den Schülern und Schülerinnen, was genau ihre Aufgabe als Projekttechnikerinnen bei Doka sind, und gaben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Es wurde außerdem hinter die Kulissen des Baus des Burj Khalifas geschaut – Doka hat für das Bauwerk die Schalungstechnik geliefert – und auch besprochen, dass die Grundform einer arabischen Wüstenblume nachempfunden ist.

Mittels VR-Brille konnten die jungen Leute dann virtuell noch eine Baustelle erkunden. Gemeinsam wurde erarbeitet, welche Berufe und Rollen es braucht, damit aus einer Idee ein fertiges Bauwerk/Gebäude wird. Hier durften die Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Architektinnen bzw. Architekten schlüpfen.

Welches Projekt wurde geplant und durchgeführt?

Der Projekttitel lautete "Faszination bauen – Bänke für die NMS Aschbach". Gemeinsam wurden drei Bänke betoniert. Die Schüler und Schülerinnen wurden in Gruppen aufgeteilt und designten pro Gruppe für ihre Bank ein eigenes Logo. Diese Logos wurden dann im 3D-Drucker bei Doka gedruckt.

Alle Schülerinnen und Schüler packten hier kräftig mit an. Im Bauhof Aschbach wurde gebohrt, montiert, gemischt und Beton geschöpft. Mit Unterstützung der Doka- und Bauhof-Teams wurden Bänke aus Beton in Schaltafeln gegossen. Diese nachhaltigen Sitzgelegenheiten sind nun für den Außenbereich der Schule bestimmt und sollen zum gemütlichen Verweilen einladen.

Spannende Experimente und Erfahrungsberichte

Bei der MINTality Fair in Ybbs im Mai präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre selbst betonierten Betonbänke bzw. die Modelle ebendieser, denn die echten Betonbänke wären natürlich viel zu schwer gewesen, um sie zu transportieren. Außerdem fanden Bühnengespräche statt, bei denen die beiden Schülerinnen Ilvie Sacher und Amelie Prinz interviewt wurden. Weiters gab es MINTmach-Stationen mit spannenden Experimenten. Um aus den Erfahrungen vom Pilotjahr zu lernen, wurden bereits Ideen für die Fortsetzung im Schuljahr 2024/25 geschmiedet. Bei Doka und in der NMS Aschbach freut man sich jedenfalls schon auf das nächste gemeinsame Projekt.

