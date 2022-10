Mit der richtigen Ausbildungs- und Berufswahl die eigene Karriere starten

Ein erfolgreicher Start in das Berufsleben ist zentral für die spätere Erwerbskarriere. Deshalb sollte die Berufsentscheidung kein Zufall sein. Die Messe "Jugend & Beruf" bietet hier eine wichtige Unterstützung. Nicht nur die Vielfalt an Angeboten ist groß, sondern auch die Chancen und Möglichkeiten. "Mit Ende August gab es in Oberösterreich 2315 offene Lehrstellen. Dem standen 782 Jugendliche gegenüber, die noch eine Lehrstelle suchen", so Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Die Jugendarbeitslosigkeit ist aktuell niedriger als im Vorkrisenjahr 2019.

Karriere mit Lehre – mehr als nur ein Schlagwort

Jeder zweite Jugendliche in Oberösterreich absolviert aktuell eine Lehre. Nach dem Lehrabschluss stehen alle Wege offen – Fachkraft im Betrieb, Selbstständigkeit, weitere Ausbildungen bis zum Studium.

Der Bedarf an Lehrlingen und Fachkräften ist überall groß. Umso wichtiger ist es, auf Anhieb das "best match" zu finden, denn Fehlentscheidungen bedeuten nicht nur vermeidbare Umwege, sondern schaden auch der Wirtschaft, die auf Fachkräfte angewiesen ist. Die Messe "Jugend & Beruf" ist nur eine von vielen Maßnahmen, mit denen Jugendliche beim Einstieg in das Berufsleben bzw. bei der Ausbildung begleitet werden.

Unterstützung über die Berufsorientierung hinaus

Unter anderem wurde die kostenlose Potenzialanalyse weiter ausgebaut (mehr Informationen dazu auf Seite 32). Konkret unterstützt das Land Oberösterreich gemeinsam mit den Pakt-Partnern AMS Oberösterreich und Sozialministeriumsservice Oberösterreich Jugendliche unter anderem mit folgenden Maßnahmen:

Job-Coaching

14.000 Beratungsstunden werden pro Jahr durch Job-Coaches koordiniert. Dabei werden auf Basis der Potenzialanalyse Jugendliche noch zielgerichteter unterstützt.

Projekt SmartUp

Das Projekt SmartUp soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren, die besonders von der COVID-19-Krise betroffen sind, Ausbildungsperspektiven eröffnen. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Zukunftsbereiche im IT-Bereich zu begeistern und ihnen eine Basisausbildung in diesen Bereichen zu vermitteln.

Projekt c’mon 17

Das Projekt c’mon 17 bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Chancen zur Integration in den Arbeitsmarkt. Wesentliche Elemente sind das ganzheitliche Case-Management zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen sowie Unterstützung bei der Anbahnung einer Ausbildung oder eines Beschäftigungsverhältnisses, erweitert durch Trainings zur Stärkung und Erprobung von Kompetenzen sowie durch Praktika und Arbeitstrainings.

Projekt Upgrade

Das Projekt Upgrade für Jugendliche ohne Schulabschluss, Arbeit oder berufliche Ausbildung hat sich zum Ziel gesetzt, junge Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren bzw. sie bei der Erlangung der Vermittlungsfähigkeit zu unterstützen sowie schulische und berufliche Perspektiven zu entwickeln.