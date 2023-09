Mehr Möglichkeiten als je zuvor

Begleitend zur Präsenzmesse präsentiert sich heuer die DIGI-Messe mit vielen Neuheiten, die den Besucherinnen und Besuchern bei der Vorbereitung auf die Messe sehr zugute kommen.

Gezielt losmarschieren

In der neu gestalteten DIGI-Messe (www.jugendundberuf.info) findet man die Highlights der Präsenzmesse sowie tolle Videos im "Talent Tube". Ein Filtersystem ermöglicht die konkrete Suche nach Ausstellern entsprechend den persönlichen Interessen. Zudem steht erstmals eine Lehrlingsplattform mit regionaler Suchfunk- tion zur Verfügung, auf der sich Interessierte ihre persönlichen Favoriten zusammenstellen können, um somit auf der Messe gezielter losmarschieren zu können. 50.000 Personen haben im letzten Jahr die Gelegenheit genutzt, sich online zu informieren, um sich perfekt auf den physischen Messebesuch vorzubereiten.

Weitere Highlights

Aufgrund des hohen Andrangs im Vorjahr gibt es auch heuer auf der Messe wieder die "Bewerbungsfoto-Corner" vom Jugendservice des Landes OÖ vor der Halle 21. Dort können Jugendliche professionelle Bewerbungsfotos machen und diese auch gleich mitnehmen.

Side Events, Spiele und Shuttle

Auch heuer findet natürlich wieder die beliebte Playmit-Rallye statt, bei der man durch die Beantwortung von einfachen Quizfragen Apple AirPods oder ein Apple iPad gewinnen kann. Spannende Side Events – zu den Themen "Stil & Etikette", "Berufsorientierung kompakt", "Mintron-Show – Entdecke deine MINT-Fähigkeiten", "Lebe dein Talent – Erfolgsweg Lehre" und "Duale Akademie – bezahlt werden fürs Lernen" – ergänzen auch heuer die Messe und die Berufsfindung optimal.

Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Messegelände gibt es wieder einen Gratis-Shuttleverkehr. Die weiteren Anbindungen sind optimal an die Messezeiten angepasst. "Der Start ins Berufsleben war für junge Menschen noch nie so voller Möglichkeiten", so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

