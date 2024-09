Losensteiner Schüler als Kunststoff-Experten

Die 2A der Technisch-Neuen Mittelschule Losenstein war österreichweit eine der Klassen, die am Unternehmensschuljahr der MINTality Stiftung teilnahm. Ziel ist, Berufe im technisch-naturwis- senschaftlichen Bereich hautnah zu erleben.

Eine Welt für sich

Bei ihrem Besuch bei der Firma Greiner in Kremsmünster bekamen die Schülerinnen und Schüler erste Einblicke in die Arbeitswelt. Sie zeigten großes Interesse für die Herstellungsprozesse verschiedener Kunststoffprodukte und durften selbst einige Maschinen der Ausbildungswerkstatt bedienen und aus ihren gesammelten Flaschenverschlüssen ein neues Lineal herstellen. Es wurde erlebt, wie Kunststoff recycelt werden und sinnvoll eingesetzt werden kann.

Die Firma ist in 34 Ländern vertreten und hat 11.626 Mitarbeiter. Noch vor der Betriebsbesichtigung experimentierten die Schülerinnen und Schüler mit Alltagsgegenständen aus Kunststoff. Sie kamen zum Ergebnis, dass Kunststoffe viele unterschiedliche Eigenschaften haben können und aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken sind. "Plastik" darf jedoch auf keinen Fall in der Natur landen, da es nicht biologisch abbaubar ist und unsere Umwelt Hunderte von Jahren belastet. Die Schüler und Schülerinnen sammelten viele bunte Schraubverschlüsse von Trinkflaschen. Diese schredderten sie bei der Firma Greiner. Das Granulat wurde geschmolzen und in eine Form gegossen. Ein neues Lineal aus recyceltem Kunststoff war fertig.

Beim Schulbesuch von Role Model Petra lernten die jungen Leute die Fachbegriffe Thermoplaste (lassen sich durch Erwärmen verformen), Duroplaste (hart und spröde) und Elastomere (elastisch) kennen. Das Spannende war, dass die Proben auf den ersten Blick fast gleich aussahen und sich ihre Verschiedenheit erst durch gezielte Versuche zeigte.

