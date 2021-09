Zukunft im Blick, Job in der Hand. Studieren an der Montanuniversität Leoben

Alles Außer Gewöhnlich!

Du hast noch nicht von der Montanuniversität Leoben gehört? Dann lass uns dir mal erzählen, wer wir sind: Wir bieten dir ein außergewöhnliches Studienangebot, das du so nur in Leoben belegen kannst. Kein Wunder also, dass du als Leobener Absolvent*in aufgrund deiner einzigartigen Ausbildung in den Bereichen Rohstoffe & Energie, Werkstoffe, Prozess & Produkt und Recycling auf der ganzen Welt gefragt bist.

Als kleinste technische Uni in Österreich spielt die Montanuniversität national sowie international eine große Rolle in Wissenschaft und Forschung. Aufgrund der individuellen Betreuung und der hohen Qualität der Ausbildung werden unsere Studierenden bestens auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Denn nur mit Kreativität, Innovationsgeist und dem Know-how von jungen Ingenieur*innen können wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen.



Studieren in Leoben

Die Entwicklung von innovativen Technologien und neuen Materialien ist unsere Leidenschaft. Der Schutz unserer Umwelt und der sorgsame Umgang mit Rohstoffen sind uns ein Anliegen. Mit Know-how und Ehrgeiz können wir gemeinsam die Zukunft von Industrie und Wirtschaft nachhaltig gestalten. Eine Aufnahmeprüfung musst du an der Montanuni nicht machen, denn wir glauben, dass Neugier, Kreativität und die Motivation, einen Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten, die wichtigsten Eigenschaften sind, die du mitbringen solltest.

Das erste Studienjahr ist für alle Studienanfänger*innen fast einheitlich. Du beschäftigst dich mit technischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen, daher kannst du bei Bedarf auch die Studienrichtung ohne Zeitverlust wechseln. Du bist neu in Leoben? Unsere Tutor*innen nehmen dich unter ihre Fittiche und helfen dir beim Studienstart. Leoben bietet dir neben einem modernen Campus auch ein breites Outdoor- und Freizeitangebot. Der Mix aus kultureller Vielfalt – Studierende aus rund 80 Nationen sind in Leoben zu Hause – und montanistischem Brauchtum tragen zum einzigartigen Flair der Stadt bei.

Alle Informationen für Studieninteressierte!

Buche dir deinen individuellen Online Beratungstermin!

