Nimm deine Zukunft in die Hand und starte durch im Team Raiffeisen

Jedes Jahr holen wir in ganz Oberösterreich rund 30 Nachwuchstalente zu uns an Bord. Während du die meiste Zeit deiner Lehre bei uns verbringst, geht’s für den theoretischen Teil ab in die Berufsschule in Rohrbach. Außerdem kannst du dich bei Raiffeisen Oberösterreich bereits während deiner Lehre weiterbilden, sei es durch Seminare und Workshops, unserer digitalen Lernplattform, bei fachspezifischen Prüfungen mit Zertifizierung oder Lehre mit Matura.

Der Lehrberuf zum/zur Bankkaufmann/-frau bietet eine riesige Bandbreite an interessanten Aufgaben. Damit du uns optimal unterstützen kannst, solltest du gerne mit Menschen zusammenarbeiten und offen auf sie zugehen. Du strotzt nur so vor Motivation und interessierst dich für Finanzangelegenheiten sowie wirtschaftliche Themen. Als künftiger Unterstützer und Begleiter bist du außerdem stets freundlich und hast immer ein offenes Ohr für unsere Kunden. Hier spielen Professionalität und kompetentes Auftreten eine große Rolle. Mit deinen perfekten Kommunikationsfähigkeiten sowie einem positiven Pflichtschulabschluss (idealerweise von einer kaufmännischen Schule) steht deinem Weg ins Team Raiffeisen Oberösterreich (fast) nichts mehr im Wege.

Neben Bankkaufmann/-frau bieten wir auch noch andere Lehrberufe und Ausbildungen an:

Bürokaufmann/-frau

Versicherungskaufmann/-frau

E-Commerce Kaufmann/-frau

Duale Akademie „Banking & Finance“

Neugierig geworden? Dann lass uns gemeinsam die Zukunft in Oberösterreich gestalten und werde Teil unseres Teams – wir freuen uns auf dich! Bewirb dich jetzt unter www.teamraiffeisen.at.

