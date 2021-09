Energie AG Oberösterreich sucht Lehrlinge

In der Ausbildung spielen die hohe Qualität der Ausbildung und der Einsatz modernster Technologien eine wichtige Rolle. Den Lehrlingen kommt aber auch die Wertschätzung des eigenen Nachwuchses im Unternehmen entgegen. Und das wirkt: Ein Großteil der Lehrlinge, die ihren Berufsweg in der Energie AG begonnen haben, ist auch noch heute im Unternehmen tätig.



Lehre mit Zukunftsperspektiven



Die Energie AG ist auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Arbeitgeber und zählt mit den Zukunftsperspektiven und einem breiten Betätigungsfeld zu den interessantesten Lehrbetrieben des Landes. Jahr für Jahr starten Jugendliche ihren Berufsweg mit einer Ausbildung im Bereich Elektro- und Metalltechnik oder mit einer kaufmännischen Ausbildung in der Energie AG.



Vom Lehrling zum Generaldirektor



Mit einer Lehre sind engagierten und fleißigen jungen Menschen in der Berufswelt keine Grenzen gesetzt. Wie es geht, zeigt Energie AG-Generaldirektor Werner Steinecker den Jugendlichen in der Lehrlingsausbildung: Er hat seine Karriere im August 1972 mit einer Lehre bei der damaligen OKA begonnen und steht heute dem Unternehmen als Generaldirektor vor. „Unsere Lehrlingsausbildung ist besonders erfolgreich, weil wir auf praxisnahe Ausbildung setzen“, sagt Steinecker und fügt hinzu: „Wir profitieren von der Qualität unserer Lehrlinge, weil sie durch die Ausbildung fit für das Berufsleben sind!“



Alle Informationen zur Lehrausbildung und einen virtuellen 360° Rundgang durch die Lehrwerkstätte finden Sie unter: www.energieag.at/lehre.

