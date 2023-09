Ihr "Büro" ist riesengroß und mobil

Der ursprüngliche Berufswunsch der 33-Jährigen war von einer sitzenden Tätigkeit weit entfernt. Dora Ulrich wollte etwas mit Sport machen. In Ungarn, wo sie geboren und aufgewachsen ist, hatte sie – neben dem Abschluss der Matura und einer Fachhochschule mit Schwerpunkt Moderation – Handball gespielt und es mit ihrem Team sogar in die Bundesliga geschafft.

Als Dora vor 13 Jahren nach Österreich kam, liebäugelte sie also eher mit einem Beruf im Sportbereich. Eine Arbeit im Fitnessstudio erwies sich aber nicht als das Wahre und der Zufall verschlug sie zur Post in die Paketzustellung. Das Ausliefern der Pakete weckte zwar nicht ihre Begeisterung – wohl aber das Fahren selbst!

Wie ging der Weg zur Busfahrerin weiter?

Ich habe mich bei der LINZ AG beworben und wurde schließlich auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Als Nächstes erfolgte ein Screening. Ich musste einen Test absolvieren, in dem meine psychischen Fähigkeiten abgeklärt wurden, wie zum Beispiel Reaktionszeit und Konzentrationsfähigkeit. Außerdem fand ein Gespräch mit einer Psychologin statt und es gab eine amtsärztliche Untersuchung mit Blutabnahme, Balanceübungen und einem Augencheck.

Danach erhielt ich das "Go" und konnte mit der Ausbildung anfangen. Diese dauerte insgesamt ca. sieben Wochen und umfasste Theorie und Praxis. Vier Wochen lang besuchte ich die Fahrschule bis zur mündlichen und praktischen Fahrprüfung. Die mündliche Prüfung bei der Landesregierung umfasste die Verkehrsregeln und Sicherheitsthemen.

Nach der Prüfung folgte eine dreiwöchige Linienschulung mit einem erfahrenen Lehrfahrer der LINZ AG LINIEN. Im Anschluss an die Schulung durfte ich dann das erste Mal ganz allein fahren.

Warst du sehr aufgeregt vor der ersten Solofahrt?

Ehrlich gesagt schon. Ich habe mich extrem konzentriert und sehr gut aufgepasst, zum Beispiel, dass ich nicht falsch abbiege. Obwohl die Arbeit an sich ja nicht körperlich belastend ist, war ich abends fix und fertig.

Wie schauen die Arbeitszeiten als Linienbusfahrerin aus?

Bei uns gibt es verschiedene Turnusse. Die Kolleginnen und Kollegen im Sechs-Tage-Turnus arbeiten vier Tage und haben dann zwei Tage frei. In meinem Turnus wird fünf Tage in der Woche, allerdings nicht am Stück, gearbeitet. Am Tag arbeite ich im Durchschnitt acht Stunden, Pausen sind da natürlich dabei. Wie lange diese insgesamt dauern, ist unterschiedlich und reichen von 30 Minuten bis zu einer Stunde.

Ist das lange Sitzen denn nicht sehr anstrengend?

Nicht das Sitzen selber finde ich anstrengend, sondern eher, dass man sich so stark konzentrieren muss. Die Stadt ist voll mit Scootern und Rädern, da muss man schon wirklich sehr gut aufpassen und darf keine Sekunde lang unachtsam sein.

Wie hoch ist der Frauenanteil in deinem Beruf? Hattest du als Frau schon mal mit Vorurteilen zu kämpfen?

Im Unternehmen sind wir – wenn man Bus und Bim zusammennimmt – rund 60 Frauen und 380 Männer. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir weibliche Verstärkung bekommen. Mit Vorurteilen hatte ich aber zum Glück noch nicht zu tun. Im Gegenteil, wir sind hier fast wie eine Familie und gehen wirklich sehr freundschaftlich miteinander um. Man unterstützt und hilft sich gegenseitig. Von Fahrgästen wurde ich schon mal angesprochen, aber eher bewundernd oder erstaunt, im Sinne von: "Respekt, dass eine Frau ein so großes Fahrzeug lenkt!"

Gab es auch schon mal kuriose oder beunruhigende Erlebnisse?

Zum Glück habe ich noch keine wirklich brenzlige Situation erlebt. Aber es kommt schon einmal vor, dass Betrunkene einsteigen und Radau machen. Einmal musste ich auch schon die Rettung rufen, weil es jemandem im Bus nicht gut ging. Für Notfälle gibt es einen Knopf, den wir drücken und damit die Polizei rufen können. Diese ist dann sehr rasch vor Ort.

Wie war das Fahren zu Corona-Zeiten?

Sehr eigenartig. Es war einfach so ungewohnt ruhig. In manchen Linien waren die Busse komplett leer. Nach Corona war es dann direkt ein Schock, als sich die Straßen auf einmal wieder füllten und wieder extrem viel los war. Aber man gewöhnte sich auch daran wieder sehr schnell.

Warst du mit deiner beruflichen Entscheidung bisher zufrieden?

Ich habe es absolut nicht bereut, dass ich diesen Weg gegangen bin. Es ist der erste Job, der mir so richtig Spaß macht. Natürlich gibt es in jedem Beruf Nachteile. An manchen Tagen muss ich sehr bald aufstehen, schon um vier Uhr. Und es ist oft anstrengender, als die meisten Leute glauben. Viele denken: "Die sitzen ja eh nur rum!" Doch man muss sich stark konzentrieren, in wenigen unachtsamen Sekunden kann etwas passieren.

Was würdest du anderen raten, die einen ähnlichen Berufswunsch hegen?

Traut euch auf jeden Fall! Frauen würde ich raten: Fürchtet euch nicht vor der Größe der Busse! Daran gewöhnt man sich. Das Lenken ist nicht anderes als beim Auto, man muss nur die Größe richtig einschätzen können und das kriegt man ins Gefühl. Ich habe es nicht bereut und arbeite unglaublich gerne in meinem – wie ich immer sage – beweglichen Büro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.