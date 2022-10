Holzberufe: modern und sicher

Mit einem Holzberuf entscheidet man sich für eine zukunftssichere Branche. Das Holztechnikum Kuchl (HTL, Fachschule, Internat) bietet eine entsprechende Ausbildung an. 400 Jugendliche aus ganz Österreich, Südtirol und Deutschland absolvieren aktuell die Privatschule. Die Ausbildung in Kuchl/Salzburg ist aufgrund ihrer breiten Ausrichtung rund um Holz, Technik und Wirtschaft einzigartig in Europa. Innovative Gegenstände wie Fahrräder komplett aus Holz, Surfboards oder Schi wurden schon entwickelt und produziert. Für das SOS Kinderdorf Seekirchen haben Fachschüler des Zweiges Tischlereitechnik Einrichtungsgegenstände gebaut.

Interessierte Schüler können sich jederzeit für virtuelle Infosessions anmelden. Man kann auch "schnuppern", das heißt man nimmt am Unterricht teil und kann kostenfrei im Internat wohnen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, im Familienverband eine individuelle Schulführung zu machen. (Anmeldung jeweils über die Website www.holztechnikum.at).

Aufnahmevoraussetzungen für das Holztechnikum Kuchl sind ein Interesse am Werkstoff Holz und ein positiver Abschluss der achten Schulstufe. Der nächste Tag der offenen Tür (hier ist keine Anmeldung nötig) findet am 15. Oktober 2022 statt.