Green Jobs: Berufe für eine gute Zukunft

Aktiv am Klimaschutz mitwirken: das wollen immer mehr Menschen. Eine Zukunftsstudie von Wien Energie und Deloitte Österreich zeigt auf, worauf MINT-Absolventen bei der Arbeitgeberwahl besonderen Wert legen und welchen Einfluss Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf diese Wahl haben. Jede vierte Person, so die Studie, will selbst in einem Green Job tätig sein. "Junge Menschen wollen einen Arbeitgeber und einen Job, bei dem Klimaschutz eine Rolle spielt. Es reicht nicht, wenn Unternehmen nur über Nachhaltigkeit sprechen und Strategien aufschreiben", erklärt Anna Nowshad, Partnerin bei Deloitte Österreich.

Attraktive Arbeitgeber gesucht

Green Jobs erhöhen insbesondere für umweltbewusste Menschen die Arbeitgeberattraktivität maßgeblich. Nachhaltigkeit ist allerdings generell ein wichtiger Faktor in der Arbeitgeberwahl: 40 Prozent der befragten Personen würden nicht für einen "Umweltsünder" arbeiten. Bewegungen wie "Fridays for Future" prägen die Gesellschaft. Das kommt auch in den Unternehmen an. Die Studie macht deutlich, dass es für viele junge Talente wichtig ist, dass ihr Arbeitgeber gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Der Energiebranche wird im Kampf gegen den Klimawandel von 51 Prozent der Befragten eine bedeutende Rolle zugeschrieben.

Glaubwürdigkeit ist entscheidend

Eine gewisse Unsicherheit gegenüber Green Jobs ist in der Studie ebenfalls erkennbar. Lediglich 14 Prozent der Befragten denken, dass Green Jobs das halten, was sie versprechen. Es herrscht noch Unklarheit darüber, was hinter einem Green Job eigentlich steckt und welche Berufe tatsächlich als solche gewertet werden. Deutlich ist jedoch: Green Jobs lösen Erwartungen aus, wenn es um soziale Verantwortung und ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz geht.

Durch Greenwashing lassen sich wirklich interessierte Arbeitnehmer nicht täuschen. Nur wer Klimaschutz tatsächlich als ernst gemeinten Bestandteil der Unternehmenskultur lebt, verdient sich das Vertrauen der Bewerber.

Aussagekräftige Online-Suche

Welche Berufsfelder werden von den Arbeitnehmern verstärkt gesucht, welche Trends zeichnen sich ab? Die Plattform willhaben hat die Entwicklungen der Job-Stichwortsuchen des Jahres 2021 analysiert. Das steigende Interesse an nachhaltigen Jobs, das sich bereits 2020 bemerkbar machte, setzte sich auch 2021 fort.

Allein die Suche nach dem Begriff "CSR-Management” legte um satte 136 Prozent zu. Zu den Begriffen "Natur” waren es um 90 Prozent und zu "Umwelt” um 41 Prozent mehr als noch im Vorjahr. "Immer mehr junge Menschen setzen sich aktiv für die Umwelt ein und suchen gezielt nach sogenannten Green Jobs. Sie haben diesbezüglich hohe Ansprüche und Standards und prüfen genau, ob diese von Unternehmen erfüllt werden", sagt Markus Zink, Head of Jobs bei willhaben.

Umweltstiftung für nachhaltige Jobs

In vielen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbranchen werden derzeit dringend Fachkräfte gesucht. Eine Umweltstiftung soll arbeitslose Personen ohne passende Ausbildung für diese Jobs qualifizieren – gemeinsam mit und teilweise direkt in den Betrieben.

Initiiert wurde diese Implacement-Zielgruppenstiftung für "Green Jobs" von den Sozialpartnern Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Wirtschaftskammer Österreich, gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) und dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, aus deren Mitteln die Stiftung gefördert wird. Die Umweltstiftung bietet die Möglichkeit, einen Lehrabschluss in Form einer verkürzten Lehre (innerhalb von ab 18 Monaten) oder eine Ausbildung zur Fachhilfskraft (Ausbildungsdauer drei bis zwölf Monate) nachzuholen.

Genauso sind in diesem Rahmen Hochschulausbildungen vorgesehen. Insbesondere Frauen sind eingeladen, sich an dem Programm zu beteiligen, um verbesserte Jobchancen im technischen Bereich zu erlangen. Unternehmen können mit der Umweltstiftung Fachkräfte rekrutieren, die genau auf die Anforderungen des Betriebes hin ausgebildet werden. Für Arbeitskräfte, die einen Beruf mit guten Zukunftschancen anstreben, ist die Stiftung eine gute Chance für eine fachspezifische Ausbildung.