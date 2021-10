Erfolgsweg: vom Lehrling zum Verkaufsleiter

Stolze 22 Jahre ist Michael Hofer nun schon für die gleiche Firma tätig. Stolz im wahrsten Sinne des Wortes, denn der 37-Jährige ist in seiner Tätigkeit als Verkaufsleiter des Maklervertriebs OÖ der UNIQA Insurance Group AG rundum zufrieden und schätzt die Erfahrungen und Stationen, die er im Laufe seiner Ausbildung im Unternehmen erleben bzw. durchlaufen durfte.

Hofer ist ein gutes Beispiel dafür, wie die viel gepriesene Karriere mit Lehre gelingen kann. Im Jahr 1999 begann er die Lehre zum Versicherungskaufmann bei der BARC Versicherungs-Holding, wie UNIQA damals noch hieß. Seitdem hat er sich mit Fleiß kontinuierlich im Unternehmen hochgearbeitet und heute als "Verkaufsleiter Corporate Maklervertrieb OÖ" eine Tätigkeit mit viel Verantwortung inne.

Herr Hofer, wie kamen Sie zur Lehre bzw. zu diesem Unternehmen?

Michael Hofer: "Vom dualen System – Praxis im Betrieb, Theorie in der Berufsschule – bin ich bis heute überzeugt. Was mich allgemein an der Versicherungsbranche fasziniert, ist, dass man mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten kann und die Aufgaben sehr abwechslungsreich sind.

UNIQA gehört zu den Top-Versicherungsunternehmen in Oberösterreich und von daher war für mich klar, dass ich mich dort bewerben würde."

Was gehört zu Ihrer Tätigkeit als Verkaufsleiter und wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

"Gemeinsam mit meinem Team serviciere ich unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner in ganz Oberösterreich. Für unsere Privat- und Firmenkunden suchen wir zusammen mit unseren Maklern und Mehrfachagenturen die passenden Versicherungslösungen. Als Verkaufsleiter bin ich für die Steuerung, Entwicklung und Unterstützung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Betreuung unserer Geschäftspartner bis hin zur Erledigung von komplexen Geschäftsfällen verantwortlich. Mein Ziel ist es, unseren Geschäftspartnern ein verlässlicher Partner mit Handschlagqualität zu sein."

Erzählen Sie uns bitte ein wenig von Ihrer Ausbildung und den wichtigsten "Meilensteinen" im Unternehmen.

"Ehrlich gesagt konnte ich mir zu Beginn meiner Lehre nicht genau vorstellen, was mich erwartet. Ich denke, so geht es vielen jungen Menschen beim Eintritt ins Berufsleben. Mit fortlaufender Lehrzeit haben mich die Verantwortung und das Vertrauen, welches meine ausbildenden Kolleginnen und Kollegen in mich gesetzt haben, motiviert. Ich bekam früh das Gefühl vermittelt, als Mitarbeiter voll im Unternehmen integriert zu sein. Die Versicherungsbranche ist generell sehr vielfältig. Das reicht von versicherungsspezifischen Themen wie Sparten- und Produktwissen und der Schadensabwicklung bis hin zu Vertriebs- und Führungsthemen.

Am meisten hat mich aber die zwischenmenschliche Zusammenarbeit geprägt. Den einen wichtigsten Meilenstein kann ich somit eigentlich nicht benennen, da es in über 20 Jahren viele positive Momente gab. Die abgeschlossene Lehre, die Chance, mich als Maklerbetreuer zu beweisen und die Leitung des Maklervertriebs für Oberösterreich übernehmen zu können, waren sicher markante Ereignisse."

Was erwarten Sie selbst von einem Lehrling und was wird umgekehrt Lehrlingen im Unternehmen geboten?

"Wir bieten unseren Lehrlingen eine abgeschlossene Berufsausbildung als Versicherungskauffrau/-mann und somit das Rüstzeug für einen optimalen Start ins Berufsleben. Die Erwartungshaltung an unsere Lehrlinge ist relativ simpel zusammengefasst: Wir erwarten uns engagierte, lernwillige und verlässliche junge Menschen, die aktiv am Arbeitsalltag teilhaben wollen. Dafür unterstützen wir unsere Lehrlinge so gut wir können, dass sie ihre Ziele erreichen. Die Lehre hat für unser Unternehmen traditionell einen sehr hohen Stellenwert."

Was war Ihr bestes Erlebnis bei UNIQA?

"Nach nun 22 Jahren bei UNIQA gibt es nicht nur ein ,bestes´ Erlebnis. Die Summe der Eindrücke macht es am Ende aus und da gibt es über die Jahre sehr viele. Besonders inspirierend ist es für mich, wenn sich junge Kolleginnen und Kollegen vom Lehrling zum Top-Mitarbeiter entwickeln und man daran teilhaben darf."

Welche Tipps würden Sie Ihrem 15-jährigen Ich vor dem Lehrbeginn geben?

"Ich würde mein 15-jähriges Ich darin bestärken, wieder eine Lehre zu starten. Für mich war das einfach absolut der richtige Weg. Unseren Lehrlingen gebe ich immer den Rat: Wer sich Ziele setzt und diese konsequent mit Fleiß, Einsatz und Wille verfolgt, kann alles erreichen, was er sich vornimmt. Davon bin ich bis heute überzeugt."