Ein schwieriges Sachbuch lesen in nur 15 Minuten?

So viele Bücher, so wenig Zeit. Diese "Problematik" veranlasste im Jahr 2012 vier Studenten, ein Business zu gründen, das mittlerweile große Erfolge feiert. Die App Blinkist bringt die Kernaussagen Tausender Sachbücher direkt auf das Smartphone. In nur 15 Minuten kann man sich so das Wissen eines dicken Wälzers aneignen.

Kernwissen nachhaltig vermitteln

Dabei kann der Nutzer aus 19 verschiedenen Kategorien wählen, unter anderem "Biografie & Geschichte", "Produktivität & Zeitmanagement", "Persönliche Entwicklung", "Populärwissenschaften" und "Gesundheit & Fitness". Zu den verschiedenen Themengebieten macht die App dann Vorschläge zu Büchern, die interessant sein könnten. Mithilfe einer Suchleiste kann sich der Nutzer aber auch selbst auf die Suche machen. Ein Konzept, das überzeugt: Kürzlich hat Blinkist die 20-Millionen-User-Marke geknackt. Kurzum, die App ist in aller Munde.

Vor einiger Zeit wollte das ProSieben-Wissensmagazin "Galileo" herausfinden, ob man mit Blinkist tatsächlich die komplexen Inhalte dicker Bücher in so kurzer Zeit erfassen kann, und hat die App genauer unter die Lupe genommen. In einer "Quiz-Challenge" las eine Studentin ein Sachbuch komplett, während der Reporter die Blinkist-Kurzversion studierte. Bei einem Quiz mit Fragen zum Inhalt konnten beide schließlich gleich viele Fragen richtig beantworten. Ein Ergebnis, das nahelegt, dass die App Kernwissen tatsächlich nachhaltig vermitteln kann.

Jetzt auch Podcasts im Portfolio

Das Berliner Start-up erweiterte kürzlich seine Angebotspalette. Neben Sachbüchern, die auf ihre Kernaussage kondensiert werden, stehen jetzt auch Kurzversionen von Podcasts für die User:innen bereit. Unter dem Namen "Shortcasts" erarbeitet Blinkist in Zusammenarbeit mit den Hosts verschiedenster Podcasts eine maximal 15-minütige Version der sonst deutlich längeren Folgen.

Den Usern wird damit versprochen, Zeit zu sparen und trotzdem informiert zu sein beziehungsweise sogar etwas zu lernen.