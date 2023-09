Ein neuer Rekord an Ausstellern

Für Jugendliche ist die "Jugend & Beruf" – die größte Messe ihrer Art in ganz Österreich – eine optimale Plattform, sich mit ihren künftigen Berufsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

"Diese Messe bietet unseren Mädchen und Burschen jedes Jahr die Gelegenheit, in die Berufswelt einzutauchen und die verschiedensten Berufe kennenzulernen. Zudem können sie sich selbst und vor allem ihre Stärken besser ausloten, um so ihre Zukunft in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten. Die Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll, können viele nach dem Besuch der Messe bereits beantworten", so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Auf der Messe lernt man die unterschiedlichsten Berufe kennen und kann seine Stärken ausloten. Bild: VOLKER WEIHBOLD

40 neue Ausbildungsbetriebe

Gemeinsam mit dem Land Oberösterreich als Fördergeber bietet die Wirtschaftskammer Oberösterreich den Jugendlichen und deren Eltern mit der "Jugend & Beruf" eine umfassende Orientierungshilfe.

Heuer präsentieren sich in den Hallen 20 und 21 im Messezentrum Wels 341 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen auf 22.500 Quadratmetern zu den Themen Bildung und Berufswahl. Mit einem Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen neuen Ausstellerrekord. Besonders erfreulich ist der stetige Anstieg an Ausbildungsbetrieben. So sind heuer 40 neue Ausbildungsbetriebe auf der Messe präsent und das Angebot an Lehrstellen ist damit besonders vielfältig. Zudem gibt es auf der diesjährigen "Jugend & Beruf" jede Menge an interessanten Informationen – ob Lehrberuf, Schule, Universität oder Fachhochschule.

Schwerpunkt duale Ausbildung

Aufgrund des immer größer werdenden Fachkräftemangels ist es vielen Unternehmen ein Anliegen, die Jugendlichen gezielt für eine duale Ausbildung zu gewinnen. Diese ist für die heimische Wirtschaft nach wie vor die tragende Säule. Die Lehre bietet eine Top-Ausbildung in über 200 verschiedenen Berufsbildern und noch mehr Spezialisierungsmöglichkeiten.

Immer am Puls der Zeit

Neue Berufe entstehen, andere werden modernisiert und Ausbildungen auf die Veränderungen abgestimmt. Gerade die Lehre bietet auf unterschiedlichste Weise die perfekte Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu entfalten, wovon sich die jungen Messebesucher überzeugen können.

