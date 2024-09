Ein fantastisches Jahr voller Entdeckungen

Die Zukunft der MINT-Berufswelt ist weiblich – unter diesem Motto wurde im April 2022 auf Initiative von Therese Niss die MINTality Stiftung gegründet.

MINTality setzt und fördert Maßnahmen in ganz Österreich, um Mädchen und Frauen nachhaltig für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu begeistern und Mut zu machen.

Die Projekte der Stiftung zielen darauf ab, vorherrschende stereotype Rollenbilder von MINT-Berufen aufzubrechen und Mädchen bzw. junge Frauen über ihren gesamten MINT-Lernweg, vom Kindergarten bis zu ihrem Schulabschluss, zu begleiten. MINTality fungiert bei ihren (Bildungs-)Projekten als zentrale Drehscheibe zwischen Ausbildung und Praxis.

Um Buben UND Mädchen Mut für MINT zu machen und ihre Begeisterung dafür nachhaltig zu stärken, hat die MINTality Stiftung im Jahr 2023 ein weiteres großes und innovatives Projekt ins Leben gerufen: das Unternehmensschuljahr.

Individuelle Partnerschaften

"Unser Unternehmensschuljahr ist ein wesentlicher Baustein, um langfristig und selbstverständlich mehr Frauen in MINT-Berufen zu sehen. So kann dem Machen und Spüren tatsächlich ein Werden folgen", so Therese Niss, Gründerin und Vorständin der MINTality Stiftung.

Unternehmen und Schulklassen der sechsten oder siebten Schulstufe arbeiten in individuellen Partnerschaften über ein ganzes Unterrichtsjahr hinweg praxisnah zusammen, durch wechselseitige Besuche und die Arbeit an einer unternehmensspezifischen Fragestellung.

So funktioniert´s

Weibliche Role Models aus den Unternehmen geben dabei Einblicke in ihren spannenden MINT-Arbeitsalltag sowie in ihre unterschiedlichen Ausbildungswege. In Kooperation mit den Bildungsdirektionen aller Bundesländer, den Gründungs- und Partnerunternehmen der MINTality Stiftung sowie dem Kooperationspartner Schul-Coaching startet das Projekt im Schuljahr 2024/25 bereits in den zweiten Durchgang.

Interessenten – Unternehmen sowie Schulen aus allen Bundesländern – für das nächste Unternehmensschuljahr 2025/26 können sich schon jetzt melden. Als ersten Schritt besuchen die Schülerinnen und Schüler die Unternehmen und lernen im Zuge einer Führung MINT-relevante Bereiche kennen.

Als weiteren Step besuchen die Role Models die Schülerinnen und Schüler, stellen mit einem Kurzvideo ihr Unternehmen vor und halten einen Hands-on-Workshop mit Fokus auf die MINT-Bereiche des Betriebes.

Gemeinsam mit den jungen Leuten und den Lehrkräften wird im Anschluss ein gemeinsames Praxisprojekt definiert, das den Interessen derSchülerinnen und Schüler und gleichzeitig den Unternehmenszielen entspricht. Dieses Projekt wird unter der Führung der Lehrkraft und mit Unterstützung der Role Models (wenn gewünscht) im zweiten Schulsemester realisiert. Mehr zu bereits realisierten Projekten des Unternehmensschuljahres 2023/24 findet man auf den folgenden Seiten!

