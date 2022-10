Der beste Schritt in die Zukunft

Sich über seine eigenen beruflichen Interessen und Talente klar zu werden, ist gar nicht so einfach. Bildungs- und Berufsorientierungsmessen sind daher wichtige Veranstaltungen für Schüler, Jugendliche und deren Eltern in der herausfordernden Orientierungs- und Entscheidungsphase.

Von 5. bis 8. Oktober 2022 öffnet die "Jugend & Beruf" – Österreichs größte Messe für Beruf und Ausbildung – wieder ihre Tore. Sie ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berufsorientierung und -information.

Unter dem Motto "Der beste Schritt in deine Zukunft" sind alle Jugendlichen, die sich aktuell mit dem Thema Berufsfindung auseinandersetzen, herzlich zur Teilnahme eingeladen. Ein Besuch mit der Schulklasse oder den Eltern lohnt sich, denn die Chancen für junge Menschen am Arbeitsmarkt sind aktuell so facettenreich wie noch nie zuvor.

Fachkräfte dringend gesucht

Die Arbeitswelt verändert sich und viele neue Berufsbilder und Ausbildungsformen entstehen. "Es ist wichtiger denn je, junge Menschen über ihre vielfältigen Berufschancen zu informieren. Gerade jetzt, wo Oberösterreichs Betriebe händeringend nach Fach- und Arbeitskräften suchen, darf kein Talent verloren gehen", so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Das Fehlen von qualifizierten Fachkräften belastet die oberösterreichische Wirtschaft enorm. Die betroffenen Betriebe, Branchen und Regionen sowie der gesamte Standort Oberösterreich leiden massiv unter den negativen Auswirkungen.

Wichtige Orientierungshilfe

Aktuelle Arbeitsmarktdaten zeigen: Ende August gab es 2315 sofort verfügbare offene Lehrstellen, aber nur 782 Lehrstellensuchende. Die Sicherung des Fachkräftebedarfs der heimischen Betriebe hat damit für die WKOÖ nach wie vor oberste Priorität.

Die Berufsinformationsmesse "Jugend & Beruf" ist ein erfolgreiches Instrument, um dem Fachkräftemangel durch verstärkte Aus- und Weiterbildung, insbesondere im Bereich der Lehrlingsausbildung, wirksam entgegenzutreten. Die "Jugend & Beruf" hat seit vielen Jahren einen fixen Platz im Berufsorientierungsprozess und ist als Unterstützung und Hilfe nicht mehr wegzudenken.

Der Appell seitens der WKOÖ an die Jugendlichen ist, dieses Angebot anzunehmen, sich umfangreich zu informieren und sich den einen oder anderen Tipp zur Berufs- und Bildungswahl zu holen. Denn diese Entscheidung ist Grundlage und zugleich prägend für eine gute Zukunft der Jugend.