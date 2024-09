Den Stand 196 sollte man sich merken!

Jeden Morgen liefern die OÖNachrichten tagesaktuelle Inhalte an die Frühstückstische der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Die OÖN sind das Vorzeigekind des renommierten Hauses Wimmer Medien. In der oberösterreichischen Medienwelt und über die Bundeslandgrenzen hinaus führt wohl kaum ein Weg an einem Produkt vorbei, das nicht in irgendeiner Form den Stempel "Wimmer" trägt.

Zeitung erleben

Einen Einblick in diese spannende Welt der Wimmer Medien bzw. der OÖNachrichten erhält man auf der Messe "Jugend & Beruf". Denn wenn sich vier Tage lang alles um die Fachkräfte und die Arbeitswelt von morgen dreht, sind natürlich auch die OÖNachrichten als großer regionaler Arbeitgeber vertreten.

Sonderreportage und OÖN-Bücherzauber

Die große OÖN-Sonderbeilage zur Messe darf dabei natürlich auf keinen Fall fehlen. Sie ist am Messestand in der Halle 21 erhältlich. Auf alle, die beim Stand der OÖNachrichten vorbeischauen, warten aber nicht nur Informationen zu den vielfältigen Berufswegen im Wimmer Medienhaus, sondern auch einige spannende Goodies sowie eine Fotobox. Ob im Urlaub oder zu Hause, egal bei welchem Wetter, Lesen ist immer eine Option! Deshalb verlosen die OÖNachrichten insgesamt 258 Gutscheine (3-mal 500 Euro, 5-mal 200 Euro, 250-mal 30 Euro), die bei allen Mitgliedern der Fachgruppe OÖ Buch- und Medienwirtschaft einlösbar sind.

Mit etwas Glück sichert man sich beim OÖNachrichten-Stand also seine nächsten Lieblingsbücher! Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahren möglich.

Die OÖN warten auf dich!

Besuche die OÖNachrichten auf der Messe "Jugend & Beruf" in Wels in der Halle 21, Stand 196, oder online auf nachrichten.at!

