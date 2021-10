Das Schuljahr 2021/22

195.000 Schülerinnen und Schüler starteten am 13. September in Oberösterreich ins aktuelle Schuljahr (Quelle: Bildungsdirektion OÖ). Natürlich prägte das Thema Corona den Schulbeginn, doch es gibt heuer darüber hinaus noch einige andere wichtige Themenbereiche und Neuerungen.

Neue Kompetenzmessungen

Auch abseits von Corona wird getestet: Die individuelle Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) löst die Informelle Kompetenzmessung (IKM) ab, die ihrerseits erst vor Kurzem die Bildungsstandard-Testungen ersetzt hat. Gestartet wird im Sommersemester mit den Erhebungen in allen dritten Klassen Volksschule in Deutsch/Lesen und Mathematik. Im Frühjahr 2022 absolviert außerdem eine Stichprobe von rund 7000 15- bzw. 16-jährigen Schülern wieder die Tests für die PISA-Studie. Schwerpunkt der aufgrund von Corona um ein Jahr verschobenen Erhebung ist diesmal Mathematik, daneben werden auch noch die Bereiche Lesen und Naturwissenschaften sowie erstmals Finanzkompetenz abgefragt.

Schüler-Schüler-Gespräch

Weitere Schulversuche werden ins Regelschulwesen überführt. Das betrifft etwa das Schüler-Schüler-Gespräch bei der mündlichen Fremdsprachen-Matura. Dabei führt im Dialogteil nicht die Lehrkraft das Gespräch mit den Prüfungskandidaten, sondern diese diskutieren miteinander.

Brennpunktschulen

Die Unterstützung von sogenannten "Brennpunktschulen" findet heuer ebenso ihren Start. 100 Schulen werden österreichweit im Wintersemester zur Mitarbeit aufgefordert und beobachten, welche zusätzlichen Ressourcen benötigt werden. Ab dem Sommersemester 2022 sollen dann insgesamt 15 Millionen Euro vom Bund an diese Schulen fließen.