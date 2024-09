Chance für Karriere und persönliche Entwicklung

Mit dem Förderprogramm stehen Lehrlingen Praktika von zehn Tagen bis zu einem Jahr weltweit offen, was nicht nur ihre Karrierechancen verbessert, sondern auch ihren Ausbildungsbetrieb in Österreich stärkt.

Vorteile sowohl für Lehrlinge als auch für Betriebe

Ein Auslandsaufenthalt im Rahmen von Erasmus+ ermöglicht es Lehrlingen, in internationalen Betrieben zu arbeiten, fremde Länder und Kulturen kennenzulernen, eine neue Sprache zu lernen und neue Freundschaften zu schließen.

Diese Erfahrungen stärken das Selbstvertrauen und die Eigenständigkeit der jungen Menschen. Sie erwerben außerdem neues Fachwissen und berufliche Kompetenzen, lernen vielleicht sogar neue Arbeitstechniken kennen. Zurück in Österreich können sie dieses Know-how in ihren Lehrbetrieb einbringen. Auch Lehrkräfte von Berufsschulen können sich mit Erasmus+ im Ausland weiterbilden oder dort unterrichten.

Attraktivität

Für Schulen und Ausbildungszentren bedeutet das Erasmus+-Programm eine Aufwertung des Bildungsangebots. Es bietet jungen Menschen einen zusätzlichen Anreiz, sich für eine Lehrausbildung zu entscheiden, da sie die Möglichkeit haben, wertvolle internationale Erfahrungen zu sammeln.

"Lehre ohne Grenzen"

Um mehr Lehrlinge für Auslandsaufenthalte zu motivieren, hat der Österreichische Austauschdienst (OeAD) die Kampagne "Lehre ohne Grenzen" ins Leben gerufen. Die Kampagne informiert über das Erasmus+-Programm und ermutigt junge Menschen, den ersten Schritt in Richtung Auslandserfahrung zu wagen. Auf www.lehreohnegrenzen.at finden Lehrlinge, Unternehmen und Bildungseinrichtungen alle notwendigen Informationen zur Teilnahme. Außerdem stehen interessante Erfahrungsberichte von Lehrlingen bereit, die den Schritt gewagt und im Rahmen ihrer Lehre eine Zeit lang im Ausland gearbeitet haben. Sie erzählen, was sie dabei alles erlebt haben und was ihre größten "Learnings" waren.

Erasmus+ weltweit

Seit dem Jahr 2021 sind Auslandsaufenthalte mit Erasmus+ unter bestimmten Voraussetzungen weltweit möglich. Lehrlinge können Praktika in allen EU-Ländern sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Serbien und der Türkei absolvieren.

Gefördert werden diese Aufenthalte durch Reisekostenzuschüsse und Tagessätze, deren Höhe vom Zielland und von der Dauer des Aufenthalts abhängt.

