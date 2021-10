Wie wichtig Bewegung für Kinder und Jugendliche ist, ist ausreichend bekannt. Auch in der Phase des Distance Learnings wurden an den heimischen Schulen viele Sportstunden gehalten, per Videoanleitung, als Challenge, über Apps und vieles mehr. Die Schülerinnen und Schüler schickten der Lehrkraft ihre Bewegungstagebücher, Videosequenzen oder Aufzeichnungen der Pulsuhren zu.

Zusätzlich wurden von Fritz Scherrer, dem Fachinspektor von Oberösterreichs Bildungsdirektion für Bewegung und Sport, online unter www.schulsportooe.at mehr als 100 Sportprogramme und Anleitungen zur Verfügung gestellt. Ein einzigartiges Schulprojekt stellt darüber hinaus "Big 5" dar: Es handelt sich um ein Bewertungskonzept, das zum Üben und Trainieren der schulsportrelevanten Sportarten motiviert und zu einem vielseitigen Sportunterricht beitragen soll.

Individuelles Training

Lehrkräfte erhalten mit "Big 5" ein Bewertungskonzept des Schulsports. Die Übungs- und Trainingsinhalte werden in die Jahresplanung integriert bzw. ergeben die Jahresplanung. Jede/r hat die Möglichkeit, die eigenen Stärken auszuspielen und die persönlichen schwächeren Seiten gezielt zu trainieren. Die Ergebnisse können als Einzel-, Klassen- oder auch als Teamwertung abgerufen werden.