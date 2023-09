AustrianSkills auf der "Jugend & Beruf"

Begleitend zur Messe "Jugend & Beruf" werden heuer in Oberösterreich erstmals die "AustrianSkills" ausgetragen. Diese österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe werden als dreitägige fachspezifische Wettbewerbe durchgeführt, an denen die besten jungen Fachkräfte teilnehmen. In Wels finden in folgenden Berufsgruppen Wettbewerbe statt:

Chemielabortechnik

Elektrotechnik

Fleischverarbeitung

Floristik

Gartengestaltung

Grafik Design

Lkw-Technik (Nutzfahrzeugtechnik)

Land- & Baumaschinentechnik

Maschinenbau CAD

Maschinenbautechnik (Industriemechanik)

Optoelectronics

Spengler

Stuckateur und Trockenbau

Zudem wird im Beruf "Spediteur und Industrie 4.0" der europäische Wettbewerb ausgetragen. Für alle Messebesucher ist es möglich, den Skills-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern in der Halle 21 und in der Rotax-Halle über die Schulter zu blicken und die Arbeit der jungen Fachkräfte aus nächster Nähe zu beobachten.

Am finalen Samstag, 7. Oktober, werden dann im Rahmen einer großen Preisverleihung die Gewinnerinnen und Gewinner prämiert.

Auf der Messe erlebt man – u. a. bei den AustrianSkills –, wie viel Können und Konzentration in den einzelnen Berufen erforderlich sind. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mit den Besten messen

Die AustrianSkills werden alle zwei Jahre als nationale Qualifikation für die internationalen Berufswettbewerbe WorldSkills (Weltmeisterschaften) und EuroSkills (Europameisterschaften) durchgeführt. Ihr Top-Niveau haben die heimischen Fachkräfte erst kürzlich in Danzig bei den EuroSkills klar unter Beweis gestellt. "Das triumphale Abschneiden unserer Wettkämpferinnen und Wettkämpfer war einmal mehr ein klares Signal für die duale Ausbildung, um die wir international beneidet werden", so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. "Mit seiner herausragenden Qualität in der Lehrausbildung kann sich der Wirtschaftsstandort Oberösterreich im internationalen Vergleich mit den Besten messen und darauf sind wir stolz."

