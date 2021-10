Ausgerüstet: Start der Laptop-und Tabletklassen

Die digitale Welt ist zentraler Teil unseres Alltags. Damit ist auch die "Digitale Schule" längst keine Zukunftsmusik mehr. Sie stellt im Idealfall die Kombination von moderner, digitaler Infrastruktur und zukunftsweisender Pädagogik dar.

Noch im Herbst werden auf Initiative des Bildungsministeriums insgesamt 150.000 Laptops und Tablets an die Schüler und Schülerinnen der fünften und sechsten Schulstufe ausgeliefert. Die Schulen mussten dafür ein Digitalisierungskonzept vorlegen und es war ein gemeinsamer Beschluss von Lehrpersonal, Eltern und Schülern notwendig.

1502 Schulen und 93 Prozent aller Standorte entschieden sich für dieses Angebot. Es handelt sich damit um die erste flächendeckende Aktion in Österreich, die die Klassenzimmer einer digitalen Schule ein Stück näherbringen soll. Die Laptop- und Tabletklassen sind ein Teil des Acht-Punkte-Plans für die Digitalisierung der Schule. Angestrebt wird eine flächendeckende Umsetzung des digital unterstützten Lehrens und Lernens und eine breitflächige Implementierung "innovativer Lehr- und Lernformate".

Ausstattung der Lehrer

Bei den Geräten konnten die Schulen sich zwischen Windows Notebooks, Windows Tablets, iPads, Android Tablets und Refurbished-Geräten entscheiden. Die Eltern müssen dabei einen Selbstbehalt von 25 Prozent bezahlen, das sind in der Regel 100 Euro. Dafür geht das Gerät dann auch in den Privatbesitz der Schülerinnen und Schüler über.

Familien mit wenig Geld können vom Selbstbehalt befreit werden. Neben den Schülern bekommen an den Bundesschulen (in diesem Falle AHS) auch alle Lehrerinnen und Lehrer der betreffenden Klassen die entsprechenden Laptops oder Tablets vom Bildungsministerium. An den Pflichtschulen (in diesem Fall die Mittel- und Sonderschulen) gibt es drei Geräte pro teilnehmender Klasse. Allerdings beteiligen sich die Länder als Pflichtschulerhalter ebenfalls an der Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer.

Oberösterreich hat bereits früh bekannt gegeben, allen Lehrkräften der betreffenden Klassen ein Endgerät beschaffen zu wollen. Zur Schulung der Pädagogen wurden sogenannte MOOCs (Massive Open Online Courses) entwickelt.

Tauschplattform

Die Geräte sollen vier Jahre Garantie haben. Für Schadensfälle ist ein eigenes Portal geplant, damit die Schulen sich nicht um derartige Probleme kümmern müssen. Bei einem Totalschaden müssen die Eltern für ein Ersatzgerät sorgen. Allerdings soll man über eine Tauschplattform an günstige Ersatzgeräte gelangen können.