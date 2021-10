Ausbildungswege in der Pflege

Er wurde schon vor Jahren prognostiziert und nun befinden wir uns mittendrin: der demografische Wandel in Österreich ist in vollem Gange. Die Zahl der Älteren, vor allem auch die Zahl der Hochbetagten und damit derer, die eine Betreuung brauchen, steigt massiv. Die Statistik Austria listet auf: Vor 20 Jahren waren hierzulande rund 300.000 Menschen über 80, heute sind es rund 500.000. Davon haben 83.000 bereits das 90. oder ein höheres Lebensalter erreicht – eine Zahl, die um 80 Prozent gestiegen ist. Bis zum Jahr 2040 wird in Oberösterreich die Anzahl der Pflegebedürftigen von derzeit rund 84.000 auf mehr als 125.000 steigen.

Pflegende Hände sind gefragt

Der Bedarf an qualifiziertem Personal wird in allen Pflegebereichen wachsen – egal ob mobile Fachkräfte wie Heimhilfen, Pflegehilfen, Sozialbetreuer, Besuchsdienste, Hauskrankenpfleger oder Pflegepersonal in Krankenhäusern oder Altenheimen.

Die Pandemie hat im Vorjahr die Pläne der Regierung, 2020 rasch mit einer Pflegereform loszulegen, über den Haufen geworfen. Heuer soll es aber noch im Herbst mit ersten Schritten so weit sein. Der Forderungskatalog ist lang, Verbesserungsvorschläge gibt es viele. Das Marktforschungs- institut Imas hat die dringlichsten Wünsche im Auftrag des Seniorenbunds anhand einer repräsentativen Umfrage herausgefiltert. Bei den Maßnahmen sind sich die Oberösterreicher ab 60 Jahren großteils einig: 72 Prozent der Befragten wünschen sich höhere öffentliche Zuschüsse bei der 24-Stunden-Pflege, 70 Prozent die Schaffung eines Lehrberufs in der Pflege und zusätzliche Urlaubstage für pflegende Angehörige.

Neuerung in der Ausbildung

Mit neuen Bildungsangeboten sollen mehr junge Menschen, aber auch verstärkt berufliche Quereinsteiger angesprochen werden. Mit den Fachschulen für Sozialberufe und den Höheren Lehranstalten für Sozialbetreuung und Pflege wurde eine lang diskutierte Lücke geschlossen. Bisher musste nach Ende der Pflichtschule für eine Ausbildung im Pflegewesen bis zum 17. Lebensjahr gewartet werden. Im Gespräch ist nach wie vor die Pflegelehre nach Schweizer Vorbild. Zu jung würden die Auszubildenden sein, zu komplex und herausfordernd die Aufgaben, sagen die Kritiker.

Vorauswahl verbessert

Um mögliche Quereinsteiger zu finden, wird über das AMS und die Plattform "sinnstifter.at" über Pflegeberufe informiert und die diversen Ausbildungen werden beworben.

Seit April läuft beim Arbeitsmarktservice Wien ein Pflege-Screening für Arbeitsuchende. Das AMS verbesserte damit die Vorauswahl und prüft nun anhand dieses fünfwöchigen Screenings, ob der Job auch zum Bewerber passt. Zum Einsatz kommen dabei ein Selbsteinschätzungs-Tool, Übungen am Pflegesimulator sowie Workshops und ein besseres Kennenlernen der Berufsfelder.